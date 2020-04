Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6660f18-33d2-4ce9-9045-fceb53d57013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TEDxBudapestSalon ingyenesen megnézhető online előadásában osztja meg közösségi platformokkal kapcsolatos tapasztalatait és tanácsait Steiner Kristóf.","shortLead":"A TEDxBudapestSalon ingyenesen megnézhető online előadásában osztja meg közösségi platformokkal kapcsolatos...","id":"20200427_tedxbudapestsalon_steiner_kristof_ingyenes_online_eloadas_kozossegi_media_hitelesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6660f18-33d2-4ce9-9045-fceb53d57013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc3b8f7-c0d9-4db3-bec5-3805612d0e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_tedxbudapestsalon_steiner_kristof_ingyenes_online_eloadas_kozossegi_media_hitelesseg","timestamp":"2020. április. 27. 19:33","title":"Steiner Kristóf: Hogyan maradjunk hitelesek a Facebokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak, a többieknek egyelőre nyomuk veszett.","shortLead":"11 krokodilfióka szökött meg egy ausztráliai állatparkból, járókelők kettőt egy közkedvelt strandon megtaláltak...","id":"20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca711-e37e-4dbe-94e2-5d1c2f6d8735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3635b19-7516-4f61-ad57-020db1c2bd0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Megszokott_11_krokodilfioka_egy_ausztral_allatparkbol_ketto_strandolni_ment","timestamp":"2020. április. 26. 18:11","title":"Megszökött 11 krokodilfióka egy ausztrál állatparkból, kettő strandolni ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, amiből sosem elég.","shortLead":"Van, amiből sosem elég.","id":"20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0770eece-63a5-4b3d-8432-7cbf1ec0f6a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_penz_kormany_sport_veszelyhelyzet_kihirdetese","timestamp":"2020. április. 27. 12:02","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt költött a kormány sportra a veszélyhelyzet kihirdetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés megváltoztatására irányuló javaslatokról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés...","id":"20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67eef1c-9b6f-4293-91ad-f7fac546ea33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","timestamp":"2020. április. 27. 21:16","title":"50-re csökkenhet a sebességhatár egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást - szólította fel a lakosságot Giuseppe Conte kormányfő vasárnap esti sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy nagyon hosszú és nehéz időszak következik, melyben a gazdasági újraindulást a \"járvánnyal való együttéléssel\" kell egyeztetni.\r

","shortLead":"Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást - szólította fel a lakosságot...","id":"20200426_Az_olasz_miniszterelnok_bemutatta_az_orszag_ujraindulasanak_forgatokonyvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353b5916-8e2a-4336-8479-e074d92431c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Az_olasz_miniszterelnok_bemutatta_az_orszag_ujraindulasanak_forgatokonyvet","timestamp":"2020. április. 26. 21:22","title":"Az olasz miniszterelnök bemutatta az ország újraindulásának forgatókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma pedig az év végéig hárommillióra emelkedhet a márciusban regisztrált 2,335 millióról Németországban.","shortLead":"Hiába az 1197 milliárd eurós gazdaságmentés, több ágazatban csődhullám várható, a regisztrált munkanélküliek száma...","id":"20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6154b332-b15a-4fd6-8b77-9cfe6dba9f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_nemetorszag_gazdasagi_visszaeses_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 12:36","title":"A II. világháború óta nem látott gazdasági visszaesésre készül Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma Olaszországban, és így elérte a 26 644-t. Az aktív fertőzöttek száma több napi csökkenés után ismét emelkedett.\r

","shortLead":"Most először csökkent háromszáz alá március 15. óta az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak egy nap alatti száma...","id":"20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7526aa1f-ce95-45ad-80bd-784223bd7478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e832e-fdc1-4195-b1ce-bd133985b23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Csokkent_a_halottak_szama_Olaszorszagban_emelkedett_a_fertozotteke","timestamp":"2020. április. 26. 20:40","title":"Csökkent a halottak száma Olaszországban, emelkedett a fertőzötteké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","shortLead":"Támogatást kér az európai repülőgépgyártó óriás.","id":"20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77620311-9d29-4037-b67b-76ff845e8366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6559a2-8cda-4c90-ad00-65c669b24614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_Elverezhet_az_Airbus_pedig_sokkal_jobb_helyzetbol_kerult_a_valsagba_mint_rivalisa","timestamp":"2020. április. 27. 16:26","title":"Elvérezhet az Airbus, pedig sokkal jobb helyzetből került a válságba, mint riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]