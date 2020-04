Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is küzdenek – ezt sugallja legalábbis egy kedden megjelent tanulmány. ","shortLead":"Sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a páciensek, akik a koronavírus mellett súlyosabb daganatos betegséggel is...","id":"20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c624bdb6-9ca2-4fbc-8da7-33f4245f7c9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_koronavirus_rakos_betegek_riziko_daganat_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 20:33","title":"Háromszor nagyobb veszélyben vannak a rákkal küzdők a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","shortLead":"A világ szegényebb részein még csak most lehet nagy baj a járvány miatt.","id":"20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b30ba2-7933-4e5b-b614-b8b4ae9d6e39","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_WHO_koronavirus_betegek_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 07:12","title":"WHO: A nem koronavírusos betegek is bajban lehetnek, annyira leterhelt az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.\r

","shortLead":"A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.\r

","id":"20200427_madarinfluenza_h5n8_bacs_kiskun_csongrad_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302d04aa-45ef-4f6b-9f47-15397db078f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27668aca-0340-4f18-a06e-90e635b9db08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_madarinfluenza_h5n8_bacs_kiskun_csongrad_megye","timestamp":"2020. április. 27. 19:15","title":"Már 226 állattartó telepen mutatták ki a madárinfluenzát két magyarországi megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt Budapesten. Itt az alkalom újragondolni a főváros közlekedésfejlesztési terveit.","shortLead":"Az autók száma csökkent, a tömegközlekedési járművek jó része kényszerpihenőjét tölti a járványhelyzet miatt...","id":"20200429_Kotetlen_palyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15908941-dcf9-4936-8c33-36cfd77c8af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b37c15-7999-4aee-ad1a-f8be013ee951","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kotetlen_palyan","timestamp":"2020. április. 29. 13:00","title":"A járványt legyőzzük, de aztán újra idegbajt kapunk a pesti dugóktól. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a652b4ac-0a5f-4a35-95a5-61fc865ea3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. április. 27. 14:00","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban eddig közel hatvanezren hunytak el, az igazolt esetek száma pedig meghaladta az egymilliót. \r

","id":"20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84d5cb1-c2b8-487b-a619-7446aad716cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Mar_tobb_amerikai_halt_meg_koronavirusban_mint_a_vietnami_haboruban","timestamp":"2020. április. 29. 05:34","title":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint a vietnami háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","shortLead":"A donorjelöltek a járványhíreket közlő kormányzati tájékoztató oldalon is jelentkezhetnek.","id":"20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e40b2ae-ecfb-465b-b183-5f0ecc0261f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25643634-51a1-49d1-a605-cdd67ffb2770","keywords":null,"link":"/elet/20200428_koronavirus_verplazma_gyogyultak_budapest","timestamp":"2020. április. 28. 15:10","title":"Így gyűjtik a vérplazmát a koronavírusból felgyógyultakból Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]