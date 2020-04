Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április 27-étől a budapesti piacokon, kereskedelmi egységekben és a BKK járművein kötelező lesz a maszkviselés. A Fővárosi Közlönyben csütörtökön kihirdetett rendelet ráadásul azt is leszögezi: aki nem tartja be a szabályokat, azt legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania. A szakértő szerint kormányrendelet nélkül a főpolgármesternek jogilag nincs is arra felhatalmazása, hogy saját területükön előírja a boltoknak vevőik ellenőrzését. A főváros máshogy gondolja. ","shortLead":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április...","id":"20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704d7b1-9996-49a3-8093-9995e436802b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Nem fogják megbüntetni, ha hétfőtől maszk nélkül megy a boltba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f4dd60-8a64-44d4-9a3d-fa4a960399a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani.","shortLead":"A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani.","id":"20200422_Sok_penzt_bukott_a_Szeged_a_jarvany_miatt_de_megis_vedettebb_a_tudasipar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f4dd60-8a64-44d4-9a3d-fa4a960399a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d86b1-a19c-4263-a6d7-6a72a9c405ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Sok_penzt_bukott_a_Szeged_a_jarvany_miatt_de_megis_vedettebb_a_tudasipar_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 17:40","title":"Sok pénzt bukott a Szeged a járvány miatt, mégis védettebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","shortLead":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","id":"20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0d965e-d090-4300-805c-c42a3f757112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. április. 24. 08:21","title":"1,67 milliárd forint pluszt ad a kormány a Semjén nevével fémjelzett vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0a6161-5e21-4267-94fc-60d2a9a846f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken indul a Napidal Sziámival 365+1. Bárki lehet a szerzőtársa.\r

\r

","shortLead":"Pénteken indul a Napidal Sziámival 365+1. Bárki lehet a szerzőtársa.\r

\r

","id":"20200423_Egy_evig_minden_nap_ir_egy_dalt_Muller_Peter_Sziami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0a6161-5e21-4267-94fc-60d2a9a846f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee530d-b485-4f00-ba8e-03c81472dbea","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Egy_evig_minden_nap_ir_egy_dalt_Muller_Peter_Sziami","timestamp":"2020. április. 23. 09:51","title":"Egy évig minden nap új dallal jelentkezik Müller Péter Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gát György producer-rendező-forgatókönyvíró lesz a sorozat új showrunnere.\r

\r

","shortLead":"Gát György producer-rendező-forgatókönyvíró lesz a sorozat új showrunnere.\r

\r

","id":"20200423_Jon_a_Mintaapak_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ab1084-db8c-46ae-ad4d-292778cb82c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Jon_a_Mintaapak_folytatasa","timestamp":"2020. április. 23. 10:34","title":"Jön a Mintaapák folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei egy olyan lélegeztetőgéppel álltak elő, amely nagy segítséget jelenthet a koronavírusos betegek kezelésében.","shortLead":"A NASA mérnökei egy olyan lélegeztetőgéppel álltak elő, amely nagy segítséget jelenthet a koronavírusos betegek...","id":"20200424_nasa_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_vital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6902132f-7307-45ef-a517-cbc97b038cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e227d-e0af-42cd-9367-738b329c6cbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_nasa_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep_vital","timestamp":"2020. április. 24. 13:03","title":"Összefogtak a NASA mérnökei, 37 nap alatt kifejlesztettek egy új lélegeztetőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem elegendő a klímaváltozás megállításához az üvegházhatású gázok kibocsátásának a koronavírus-járvány miatt bekövetkező csökkenése – közölte Meteorológiai Világszervezet (WMO), arra sürgetve a kormányokat, hogy a járványból való kilábalás terveibe integrálják a klímaváltozási akcióterveket is.","shortLead":"Nem elegendő a klímaváltozás megállításához az üvegházhatású gázok kibocsátásának a koronavírus-járvány miatt...","id":"20200424_koronavirus_jarvany_karosanyag_kibocsatas_visszaesese_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f3d1f7-205b-43f2-8f7f-321ea94c0719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_koronavirus_jarvany_karosanyag_kibocsatas_visszaesese_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. április. 24. 06:03","title":"Tévedés, hogy hátradőlhetünk, a járvány nem oldja meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB március 26. és április 2. között ötezer cég, nagyrészt kis- és közepes vállalkozások körében végzett online felmérést a járvány hatásairól. A cégek harmada már április elején kirúgásokra készült.","shortLead":"Az MNB március 26. és április 2. között ötezer cég, nagyrészt kis- és közepes vállalkozások körében végzett online...","id":"20200424_Hatalmas_kirugasi_hullam_rajzolodik_ki_a_jegybank_jarvannyal_kapcsolatos_felmeresebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844241a-933a-4bf5-8e9b-98449929ca3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Hatalmas_kirugasi_hullam_rajzolodik_ki_a_jegybank_jarvannyal_kapcsolatos_felmeresebol","timestamp":"2020. április. 24. 10:25","title":"Hatalmas kirúgási hullám rajzolódik ki a jegybank járvánnyal kapcsolatos felméréséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]