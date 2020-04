Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint azért tudunk segíteni, mert mi maszkokat vettünk Kínától, és már gyártunk is itthon.","shortLead":"A miniszter szerint azért tudunk segíteni, mert mi maszkokat vettünk Kínától, és már gyártunk is itthon.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_maszk_vedofelszereles_adomany_magyarorszag_moldova_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04db86bf-4f8f-497d-89ec-612be7d11340","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_maszk_vedofelszereles_adomany_magyarorszag_moldova_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 28. 12:23","title":"Szijjártó kísért el 100 ezer maszkot és ötezer védőfelszerelést Moldovába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","shortLead":"Máté Roland Kevin otthonról tűnt el.","id":"20200428_eltunt_12_eves_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf9d8e0-56a2-4c8d-9686-3b7a424f3d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685bcd7d-c68d-4d4d-8463-7313ee5673e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_eltunt_12_eves_fiu","timestamp":"2020. április. 28. 16:01","title":"Elszökött egy 12 éves budapesti fiú, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus...","id":"20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577d7c-ee4b-4380-84f9-d710c7d94792","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 28. 07:27","title":"Újabb 66 fertőzött, 11 halálos áldozat Magyarországon – a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","shortLead":"A felhasználók számára jól ismert praktikák miatt büntetett a versenyhivatal.","id":"20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acc53b3d-defd-40a5-bbb6-4104edf0dec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46fe742-31d0-4163-af8d-26e733a5568a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Tobb_milliard_forintra_birsagolta_meg_a_Bookingot_a_GVH","timestamp":"2020. április. 28. 17:05","title":"Több milliárd forintra bírságolta meg a Bookingot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b58ad-811e-48e9-9582-916d82528821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","timestamp":"2020. április. 29. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Munkanélküli segély helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi az önkormányzatokat.","shortLead":"Munkahelyi gyerekfelügyeletet tesz lehetővé a kormány, valamint óvodai és bölcsődei ügyeletre kötelezi...","id":"20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac1d90-93d0-4dae-8ee6-dd359db767a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Kotelezo_ovodai_es_bolcsodei_ugyelet","timestamp":"2020. április. 28. 07:58","title":"Kötelező lesz csütörtöktől az óvodai és bölcsődei ügyelet biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42646bd-5817-44ab-9a51-00234972a75d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány gyökeresen átalakítja azt, ahogyan étkezünk. Ennek természetesen egészséges és kevésbé egészséges vonatkozása is van, sőt a vendéglátás jövőjére is jelentős hatással lehet.","shortLead":"A világjárvány gyökeresen átalakítja azt, ahogyan étkezünk. Ennek természetesen egészséges és kevésbé egészséges...","id":"20200427_Az_avokado_johet_a_szalonna_mar_nem_annyira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42646bd-5817-44ab-9a51-00234972a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a660678-e8ba-4042-856c-1d4edf196d0d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Az_avokado_johet_a_szalonna_mar_nem_annyira","timestamp":"2020. április. 27. 13:51","title":"Avokádó és instant tészta: teljesen átalakítja az étkezést a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360...","id":"20200428_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fff7e4-eb06-4ebb-b5da-88cd2f5a0856","keywords":null,"link":"/360/20200428_Radar360","timestamp":"2020. április. 28. 08:00","title":"Radar360: Titkolózó operatív törzs, tiltakozó háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]