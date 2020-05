Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak betűkben adja vissza egy weboldal tartalmát.","shortLead":"A világon elsőként Peruban lehet használni a Facebook új, Discover nevű alkalmazását, amely butított módon, csak...","id":"20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e2a8dd-434d-476a-a33d-c015c5bd3033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021862c-3e1e-41e1-9301-01b7509db946","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_facebook_discover_peru_internet_hozzaferes_ingyen","timestamp":"2020. május. 06. 18:03","title":"Csinált egy appot a Facebook, amellyel ott is lehet internetezni, ahol erre nincs lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat az emberek. A projekt egyelőre kísérleti jelleggel fut, de könnyen lehet, hogy a későbbiekben általánossá válik.","shortLead":"A berendezéseket a hongkongi reptéren helyezték működésbe, hogy még a beszállás előtt fertőtleníteni tudják magukat...","id":"20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62020715-4771-4e45-b898-9c4640adfca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63690e11-4e7f-4c1a-be5a-c662ac620efa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_kabin_fertotlenites_hongkong_repuloter_cleantech","timestamp":"2020. május. 06. 17:03","title":"Az egész testet fertőtlenítő kabinokat tesztelnek Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja az egymilliót. De csak három országból érkezett elég aláírás, ez pedig kevés a sikerhez.","shortLead":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja...","id":"20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8318476-83ef-4664-96f4-ec81559eb0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","timestamp":"2020. május. 07. 05:35","title":"Valószínűleg összegyűlik a székely kezdeményezés egymillió aláírása, de ez is kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","shortLead":"Olyan, mintha a napozóágyakat egy buszmegállóba tették volna. ","id":"20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11d35d1a-5ca1-447b-a30b-2721aab6fa58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e86b4ba-c240-48ee-bdd2-803c789ae23c","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Sajatos_megoldassal_tartanak_egymastol_tavol_a_nyaralokat_Szantorini_szigeten","timestamp":"2020. május. 08. 10:38","title":"Sajátos megoldással tartanák egymástól távol a nyaralókat Szantorini szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román kormányfő így reagált a magyar miniszterelnök Facebook-posztjára.","shortLead":"A román kormányfő így reagált a magyar miniszterelnök Facebook-posztjára.","id":"20200507_orban_viktor_ludovic_orban_erettsegi_nagy_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510998bb-eeca-4b3e-96b1-3d83a6f503c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_orban_viktor_ludovic_orban_erettsegi_nagy_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 07. 14:01","title":"„Éhes disznó makkal álmodik” – mondta Orbánról Orban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég és hó olvadása is közrejátszik ebben.","shortLead":"A klímaváltozás miatt túlszaporodó planktonok számtalan problémát okoznak, és bár meglepőnek tűnhet, de a himalájai jég...","id":"20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95e199fd-5677-46d7-bd3f-1decee9a8ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7352bfb-ddc6-4f22-8879-2f6f336e50d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Az_olvado_hosapkak_miatt_egy_karos_alga_szaporodik_tul_az_Arabtengerben","timestamp":"2020. május. 06. 13:51","title":"Az olvadó hósapkák miatt szaporodik túl egy káros plankton az Arab-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","shortLead":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","id":"20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86919aa0-0022-4ded-baad-e2ce231ddcc8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","timestamp":"2020. május. 08. 10:48","title":"Kórházba került a Queen gitárosa: elszakította a farizmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42e1ab1-f531-4151-8140-9896732e3a72","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csatlakozz a következő Pszichológia Szalon virtuális eseményéhez, amelyen Dr. Belső Nóra pszichiáterrel beszélgetünk az életciklusokról, ezek hullámvölgyeiről és leküzdésükről. ","shortLead":"Csatlakozz a következő Pszichológia Szalon virtuális eseményéhez, amelyen Dr. Belső Nóra pszichiáterrel beszélgetünk...","id":"20200507_Elethelyzetek_buktatok_kapaszkodok__Elo_online_beszelgetes_a_hvg360_elofizetoinek_Dr_Belso_Noraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b42e1ab1-f531-4151-8140-9896732e3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e299a21-babf-4a65-a969-cf4ba8b40ea7","keywords":null,"link":"/360/20200507_Elethelyzetek_buktatok_kapaszkodok__Elo_online_beszelgetes_a_hvg360_elofizetoinek_Dr_Belso_Noraval","timestamp":"2020. május. 07. 14:50","title":"Élethelyzetek, buktatók, kapaszkodók – Élő online beszélgetés a hvg360 előfizetőinek Dr. Belső Nórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]