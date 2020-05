Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71882b59-ecec-423d-bab2-2e24d6ed241c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Valahol Isten kezében vagyunk, igaz? – mondja Tarlós István, aki a járványhelyzet ellenére is bejár dolgozni irodájába. Az egykori főpolgármester úgy látja, már megy a helyezkedés a kommunikációban a 2022 választás előtt, de a Pesti út politikai felelőssége elől szerinte nem menekülhet el Karácsony Gergely. A közlekedésért miniszterelnöki megbízottként felelős Tarlós azt mondta: a járvány után át kell gondolni, hogy ki merre utazgat. ","shortLead":"Valahol Isten kezében vagyunk, igaz? – mondja Tarlós István, aki a járványhelyzet ellenére is bejár dolgozni irodájába...","id":"20200512_Tarlos_Istvan_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71882b59-ecec-423d-bab2-2e24d6ed241c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8b30f9-c906-4893-9800-607f1ad1c28d","keywords":null,"link":"/360/20200512_Tarlos_Istvan_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 12. 19:00","title":"Tarlós István a Home office-ban: \"Az óvatosság nem árt, de a paranoia káros\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Főkert leállíttatta a munkát, inkább megmentik a fákat.","shortLead":"A Főkert leállíttatta a munkát, inkább megmentik a fákat.","id":"20200512_Feleslegesen_vagtak_volna_ki_tobb_mint_100_fat_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13997d6d-ce34-4ae2-b11a-84e12bdb1ca5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_Feleslegesen_vagtak_volna_ki_tobb_mint_100_fat_Budapesten","timestamp":"2020. május. 12. 12:18","title":"Feleslegesen vágtak volna ki több mint 100 fát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok az álhír, a félrevezető információ. A Twitter újabb eszközt vet be ezek ellen: a címkéket.","shortLead":"A világ egyik legnépszerűbb hírforrása a Twitter, viszont miután tulajdonképpen mindenki azt posztol, amit akar, sok...","id":"20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae9427-7a22-4463-8ca8-90d0a096b648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_koronavirus_alhir_konteao_twitter_cimke_figyelmeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 14:03","title":"Olyan sok a kamu, hogy egyre feltűnőbben figyelmeztet a koronavírusos félrevezetésekre a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","shortLead":"Több önkormányzati dolgozót is el kellett küldeni, máshol munkaidőt vagy bért csökkentettek.","id":"20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d38fa1-5a88-4eec-b396-660a446a6133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5403cedf-1b03-43c9-b842-90f879360518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_onkormanyzat_elvonas_koronavirus_gepjarmuado","timestamp":"2020. május. 12. 11:28","title":"Elbocsátásokra kényszerültek az önkormányzatok a központi elvonások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","shortLead":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","id":"20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba41442-271b-457a-9173-747f10ddf7a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","timestamp":"2020. május. 12. 21:03","title":"Jogosítványt kért a Facebook egy kutyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat.","shortLead":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019bac4-7a25-496f-9aa3-f74d454d7607","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","timestamp":"2020. május. 12. 05:44","title":"Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","shortLead":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","id":"20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88c8dfe-07b6-4ecd-b9cb-b74d56bf4b42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_ingyenes_informatikai_kepzes","timestamp":"2020. május. 11. 20:20","title":"Már lehet jelentkezni az ingyenes állami informatikai képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]