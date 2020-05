Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483b5ca-9b98-4425-a948-24611938cd50","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy UFO-invázió sem zökkentheti ki Duma Aktuál saját Operatív Törzsét. Kiderül, hogy mely megyéket érinti a földönkívüliek megszállása és mi a teendő, ha sugárnyaláb éri az ember bőrét. ","shortLead":"Egy UFO-invázió sem zökkentheti ki Duma Aktuál saját Operatív Törzsét. Kiderül, hogy mely megyéket érinti...","id":"20200513_Duma_Aktual_Operativ_Torzs_Galaktikus_migransok_tamadasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0483b5ca-9b98-4425-a948-24611938cd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582d2b74-a7bc-4994-8c67-90f631bc9ff0","keywords":null,"link":"/360/20200513_Duma_Aktual_Operativ_Torzs_Galaktikus_migransok_tamadasa","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Duma Aktuál Operatív Törzs: A galaktikus migránsok csak 9 és 12 között fosztogathatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá kellett jönniük, hogy ennél több kárt is okozhat.","shortLead":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá...","id":"20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c969c9d4-7057-4e53-a8f0-10d303827945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"A koronavírus a vesét, a szívet, az agyat és a központi idegrendszert is károsítja amerikai tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Addig azonban biztosan nem lesz nagy koronavírus-járvány – mondta a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fc76-ac5c-4ba9-b639-745d72d76032","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_merkely_bela_koronavirus_jarvany_szures","timestamp":"2020. május. 14. 08:58","title":"Merkely: Ősszel újabb kihívással kell szembenézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462daf85-b905-46ca-879a-ec1046a14706","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","timestamp":"2020. május. 14. 05:00","title":"Marabu Féknyúz: Egy visszautasíthatatlan ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint már nem jellemző a rohamszerű vásárlás a járványhelyzet miatt.","shortLead":"A szakszervezet szerint már nem jellemző a rohamszerű vásárlás a járványhelyzet miatt.","id":"20200513_vasarlasi_idosav_65_ev_felettiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719e5344-a980-49b2-a014-1f91e2da8445","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_vasarlasi_idosav_65_ev_felettiek","timestamp":"2020. május. 13. 09:56","title":"Kétórásra rövidítené a 65 év felettiek vásárlási idősávját a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni a hozzászólásokban (is) támadó zaklatókat.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői több olyan funkciót is készítettek, amelyekkel a jövőben könnyebb lesz kiszűrni...","id":"20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777800ce-1b64-43ae-ada7-a5e20d15b840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_instagram_hozzaszolas_zaklatas_komment_bullying","timestamp":"2020. május. 13. 07:33","title":"Fontos frissítés az Instagramon: csavartak néhányat a kommenteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják őket, lehet, meg fogják ezeket semmisíteni.","shortLead":"Annyi divatárucikk torlódott fel a kikötői konténerekben, hogy már nem tudják őket hova tenni. Mivel eladni nem tudják...","id":"20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f6126a-9e3a-4406-88fa-b442f7a9fb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e557460b-064d-46ed-bb9c-fa6af41db9d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Torlodnak_a_kikotokben_az_azsiai_szallitmanyok","timestamp":"2020. május. 13. 16:06","title":"Torlódnak a kikötőkben az ázsiai áruval teli konténerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]