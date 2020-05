Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Akár 25 százalékosra is nőhet a munkanélküliségi ráta az USA-ban – figyelmeztet a Goldman Sachs friss jelentése. Utoljára a harmincas évekbeli nagy gazdasági válság idején volt ilyen. ","shortLead":"Akár 25 százalékosra is nőhet a munkanélküliségi ráta az USA-ban – figyelmeztet a Goldman Sachs friss jelentése...","id":"20200514_Minden_negyedik_amerikai_munka_nelkul_maradhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5e324d-f830-49b5-9d68-62a34deddb5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Minden_negyedik_amerikai_munka_nelkul_maradhat","timestamp":"2020. május. 14. 13:04","title":"Minden negyedik amerikai munka nélkül maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","shortLead":"Egyikük több házat is felépített a futtatott lánytól elvett pénzből.\r

","id":"20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7178ff37-07f3-4a43-8176-5fe33058576b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97e2141-4d41-4a25-a0ad-6eee9fb84852","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Emberkereskedelem_penzmosas_prostitucio__ket_magyar_ferfi_ellen_indult_nyomozas","timestamp":"2020. május. 13. 06:35","title":"Emberkereskedelem, pénzmosás, prostitúció - két magyar férfi ellen indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","shortLead":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","id":"20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f596074-bc99-4c07-8a2b-7e0f3bca4b61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 14. 14:28","title":"Kína is beleszólhatna abba, mi legyen nyilvános Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd459d1c-f9e3-4cc8-9e2e-2089bc2dbcd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón a ritkaságot: legalább 57 ezer eurót kérnek érte.","shortLead":"Nem adják olcsón a ritkaságot: legalább 57 ezer eurót kérnek érte.","id":"20200514_Elado_egy_gyonyoru_57_eves_elektromossa_alakitott_Fiat_Multipla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd459d1c-f9e3-4cc8-9e2e-2089bc2dbcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b14d1-4642-4fcf-8dd3-ead96b8c6f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Elado_egy_gyonyoru_57_eves_elektromossa_alakitott_Fiat_Multipla","timestamp":"2020. május. 14. 16:22","title":"Eladó egy gyönyörű, 57 éves, elektromossá alakított Fiat Multipla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67715f75-c0b0-49d9-89d0-aff7fc5231e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462daf85-b905-46ca-879a-ec1046a14706","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_Marabu_Feknyuz_Egy_visszautasithatatlan_ajanlat","timestamp":"2020. május. 14. 05:00","title":"Marabu Féknyúz: Egy visszautasíthatatlan ajánlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is létezünk. De vajon hogyan lépünk be a digitális életbe, és hogyan távozunk belőle? Meddig tart ez az életünk?","shortLead":"Technika- és médiavezérelt mai világunkban általánosnak tekinthető, hogy a fizikai valóságon kívül digitális életben is...","id":"20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7ab5e77-54bd-4486-bd03-5acf0e3ce2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d108c2-a1c7-4d53-ae22-7315d1b42f94","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200513_Igy_szuletunk_es_halunk_meg_a_digitalis_terben","timestamp":"2020. május. 13. 12:15","title":"Így születünk és halunk meg digitálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","shortLead":"Egyelőre nincs jele a tavalyihoz hasonló algásodásnak sem.","id":"20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0989349b-c080-4e7c-958c-7990545f359b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200513_Nincs_baj_a_Balaton_vizevel_de_a_kutatok_megsem_elegedettek","timestamp":"2020. május. 13. 15:12","title":"Nincs baj a Balaton vizével, a kutatók mégsem elégedettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]