[{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","shortLead":"Az ügyészség a múlt héten kihallgatta a fideszes képviselőt és most már azt is lehet tudni, hogy mivel gyanúsítják.","id":"20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d24c155-dc64-477a-91d2-b9b19a174bba","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_boldog_Istvan_gyanusitott_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 20. 20:01","title":"Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki Boldog Istvánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magántőkealap, amelyet a Szijj cége kezel, létrehozott egy céget, amely ingatlanüzemeltetéssel és humán egészségügyi ellátással, illetve ápolással is foglalkozhat.","shortLead":"A magántőkealap, amelyet a Szijj cége kezel, létrehozott egy céget, amely ingatlanüzemeltetéssel és humán egészségügyi...","id":"20200521_Maganklinika_kornyeken_tunt_fel_Meszaros_Lorinc_uzleti_partnere_Szijj_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bf6706-5424-4cb6-a666-935dfcbdc277","keywords":null,"link":"/360/20200521_Maganklinika_kornyeken_tunt_fel_Meszaros_Lorinc_uzleti_partnere_Szijj_Laszlo","timestamp":"2020. május. 21. 11:00","title":"Magánklinika környékén tűnt fel Mészáros Lőrinc üzleti partnere, Szijj László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","shortLead":"Arról, hogy milyen gyorsan lehet elkészíteni a védőoltást, megoszlanak a vélemények.","id":"20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbae81-1fc1-49bf-842c-80cfae36476b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_koronavirus_vedooltas_vakcina_magyarorszg","timestamp":"2020. május. 21. 21:13","title":"Megkezdődött a magyar koronavírus-vakcina fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé már nem csomagolja be az eddig alapértelmezett kiegészítőként járó fülhallgatót a gyártó.","shortLead":"Az egyik legismertebb Apple-elemző, Ming-Chi Kuo jelentése szerint elképzelhető, hogy az ősszel érkező iPhone 12 mellé...","id":"20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6886f067-ea66-49e7-a872-05327e936c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07eabd9-c010-47f5-b56f-c5a238004116","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_apple_iphone_12_earpods_vezetekes_fulhallgato_nelkul_airpods","timestamp":"2020. május. 20. 21:03","title":"Kellemetlen meglepetés az iPhone mellé: az Apple kiveheti a fülhallgatót a csomagból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum elemzése szerint az április havi GDP is hatalmasat zuhant. Az Intrum...","id":"20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f87aaf-47a5-4f47-9b9e-6d4f3e68c5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 21. 14:23","title":"Óriásit esett a magyar háztartások fizetőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","shortLead":"A tanítás nem indul újra, mindössze a gyerekek felügyeletét látják el az intézményekben.","id":"20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e0affbe-bf89-4567-89a4-558a641d9408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174325d8-c721-4a74-a14b-cad6e933fea7","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Majus_vegen_befejezik_a_digitalis_oktatast_ket_budapesti_iskolaban","timestamp":"2020. május. 20. 15:39","title":"Vége a tanításnak május végén két budapesti iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják a kórt.","shortLead":"A kutatócsoport szerint a fertőzött sportolók közül csupán egynél alakult ki védettség, így a többiek újra elkaphatják...","id":"20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8fd30-6cee-4d25-b63a-8db51689b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08022ef5-5cd0-41ab-b649-d965c74f3eef","keywords":null,"link":"/sport/20200520_elsportolo_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. május. 20. 19:40","title":"29 magyar élsportoló koronavírustesztje lett pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek mellőzésével vagy épp alkalmazásával mennyivel kevesebb szén-dioxid kerülhet a levegőbe.","shortLead":"Közel 7000 eddig megjelent tanulmányt nézett át egy nemzetközi kutatócsoport, hogy összesítsék, milyen tevékenységek...","id":"20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e12e65-4587-4d21-8077-219ac3acd5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_karbonlabnyom","timestamp":"2020. május. 21. 10:03","title":"Szeretne tudatosabban élni? 10 dolog, amit azonnal megtehet a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]