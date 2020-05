Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","id":"20200522_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64423c-92cd-4c4d-9dd6-0c82a7599466","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. május. 22. 06:57","title":"Meghalt 3 beteg és 3678-ra nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megkezdődött a magyar vakcina fejlesztése, Trump újabb nemzetközi egyezményt mondott fel, halálos késelés a Deákon...","id":"20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56833603-e2c7-4693-8397-253eb5b61223","keywords":null,"link":"/360/20200522_Radar360_100_ezren_lettek_munkanelkuliek_300_milliovak_segitik_ki_az_egri_vizilabdat","timestamp":"2020. május. 22. 08:00","title":"Radar360: 100 ezren lettek munkanélküliek, 300 millióval segítik ki az egri vízilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koronavírus-fertőzött nő anyatejében is kimutatták a koronavírust német tudósok. Azt még nem tudni, hogy a tejjel is fertőz-e a vírus.","shortLead":"Egy koronavírus-fertőzött nő anyatejében is kimutatták a koronavírust német tudósok. Azt még nem tudni, hogy a tejjel...","id":"20200522_anyatej_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96acc812-69f6-4527-9bde-573fa9bc3b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_anyatej_koronavirus","timestamp":"2020. május. 22. 19:03","title":"Először mutatták ki kutatók a koronavírus jelenlétét anyatejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45 napig nem kell tölteni.","shortLead":"A Blackview X1 a gyári adatok szerint akár 10 napig is bírja egy feltöltéssel, ha pedig alapjáraton használják, 45...","id":"20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd8763c1-52b6-4a26-b914-da459ee5aa94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f85b689-65c3-4b5b-9ff4-09f09e9c09df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_blackview_x1_okosora_elorendeles","timestamp":"2020. május. 22. 21:03","title":"Egy töltéssel 45 napos működési időt ígér egy olcsó, strapabíró okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026 fordulóján nyílhat újra a múzeum.","shortLead":"A koronavírus megakasztotta a költözés folyamatait, a kivitelezés sem kezdődött még el. Legkorábban 2025-2026...","id":"20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f23e426-0542-4c87-8d9e-97b400605401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eea404-4c3f-4e53-9941-b00fe4c5a224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_iparmuveszeti_muzeum_felujitas","timestamp":"2020. május. 22. 12:25","title":"Öt év múlva nyithat legkorábban az Iparművészeti Múzeum, a járvány is lassítja a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta, hogy a tavalyi év végén megjelent a kór a közép-kínai Vuhanban.","shortLead":"Kínában május 22-én egyetlen egy új, megerősített Covid-19-beteget sem jelentettek, s ez első ilyen nap azóta...","id":"20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42c4cefa-4693-4b58-9866-21b756a140ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80a6db2-1e0b-4c87-b269-051131c21fde","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Fordulat_Kinaban__nincs_uj_megerositett_fertozes","timestamp":"2020. május. 23. 16:15","title":"Fordulat Kínában – nincs új megerősített fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","shortLead":"Tulajdonképpen eltűnt a szmog Nepál fővárosában.","id":"20200521_Mount_Everest_Katmandu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c225d75f-ad35-4726-83ff-54cb272efb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f5223-a749-43b0-b81c-606a733f99f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Mount_Everest_Katmandu","timestamp":"2020. május. 21. 18:29","title":"Már el lehet látni a Mount Everestig Katmanduból, annyira kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miközben homályos ügyletekkel tarkítva beindult a magyar hadsereg régóta halogatott modernizálása, afféle úri mulatsággá vált a kiszuperált harcászati eszközök vásárlása.","shortLead":"Miközben homályos ügyletekkel tarkítva beindult a magyar hadsereg régóta halogatott modernizálása, afféle úri...","id":"202021__hobbiharckocsik__hadi_beszerzesek__torok_kapcsolat__fegyverbaratsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b9d8757-b522-455a-a64d-29719fd14847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f47a7b5-2a93-4a2b-8cb0-1aa1731630ca","keywords":null,"link":"/360/202021__hobbiharckocsik__hadi_beszerzesek__torok_kapcsolat__fegyverbaratsag","timestamp":"2020. május. 23. 08:15","title":"Mészáros páncélossal menőzik, üzlettársa milliárdos üzletet visz a honvédséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]