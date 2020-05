Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80029d97-0c56-46a8-b84a-31da8796210f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A határzár feloldása után kezd visszatérni az élet a megszokott medrébe az utakon is.","shortLead":"A határzár feloldása után kezd visszatérni az élet a megszokott medrébe az utakon is.","id":"20200522_Ugy_tunik_visszatertek_a_horrorkaravanok_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80029d97-0c56-46a8-b84a-31da8796210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8caff26b-6b57-48a4-a2de-399e31db8f44","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Ugy_tunik_visszatertek_a_horrorkaravanok_is","timestamp":"2020. május. 22. 14:21","title":"Úgy tűnik visszatértek a horrorkaravánok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos szolgálatra. Ígéretesek az oltóanyag-kísérletek és változnak a beutazásokkal kapcsolatos feltételek is. Ez hangzott el az Operatív törzs szombati tájékoztatóján. ","shortLead":"Fél éves kiképzés és bruttó 161 ezer forint illetmény vár azokra, akik jelentkeznek most speciális önkéntes tartalékos...","id":"20200523_Operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b115946d-9cee-4f3b-a215-092bbbbd33aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 23. 11:40","title":"Németh Szilárd toborzott az Operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbb60d3-9e4d-4448-9009-b0b06ad8e0a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Két értékes ingatlant szerzett meg – egészben, illetve részben – Rákay Philip: Ranolder János veszprémi püspök XIX. századi badacsonytomaji nyaralóját és a Szent György-hegyi Tarányi-présházat.","shortLead":"Két értékes ingatlant szerzett meg – egészben, illetve részben – Rákay Philip: Ranolder János veszprémi püspök XIX...","id":"202021__ranoldervilla__rakay_philip__uj_foldesur__puspokfalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fbb60d3-9e4d-4448-9009-b0b06ad8e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ebd991-db0b-4c20-b9fc-cb62cefd5367","keywords":null,"link":"/360/202021__ranoldervilla__rakay_philip__uj_foldesur__puspokfalat","timestamp":"2020. május. 22. 17:00","title":"Műemlékekben otthon van a Fidesz egyik reklámarca, Rákay Philip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","shortLead":"Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár.","id":"20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e75040a-f648-425e-8a43-8ddf01236640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea02ab-0bc7-4a5c-8166-e519c800b10b","keywords":null,"link":"/elet/20200522_Hungarikum_lett_a_csiksomlyoi_bucsu_es_a_tiszaviragzas","timestamp":"2020. május. 22. 08:48","title":"Hungarikum lett a csíksomlyói búcsú és a tiszavirágzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását – állapította meg egy tíz országban végzett kísérlet.","shortLead":"A remdesivir nevű vírusellenes hatóanyag felgyorsítja a koronavírus-fertőzésben szenvedő betegek gyógyulását –...","id":"20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1663e8fa-429b-499c-bb6d-5c6524c177f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7af14c-984e-49e8-8133-45436897e690","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_A_remdesivir_immar_bizonyitottan_hatekony_a_koronavirus_ellen_de_egyedul_nem_eleg","timestamp":"2020. május. 23. 19:14","title":"A remdesivir immár bizonyítottan hatékony a koronavírus ellen, de egyedül nem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5919ee-79ac-4372-9d7d-24b00312d4f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elképzelés szerint a 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is társul majd.","shortLead":"Az elképzelés szerint a 16 tantermes épülethez egy 1000 négyzetméteres tornacsarnok is társul majd.","id":"20200522_Uj_iskolat_epitenek_Felcsuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f5919ee-79ac-4372-9d7d-24b00312d4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4344324-03c2-44ef-8cf5-f624c85dffd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Uj_iskolat_epitenek_Felcsuton","timestamp":"2020. május. 22. 10:59","title":"Új iskolát építenek Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9016790b-4bd2-48fe-84d9-d4c00b3dfe25","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","timestamp":"2020. május. 22. 21:15","title":"A koronavírus-járvány miatt nem oltottak be 80 millió gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih intézkedett.","shortLead":"A Nébih intézkedett.","id":"20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61863b1b-d76d-4c13-81a6-b1b8727ca471","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Magyarorszagra_is_erkezett_a_szalmonellas_lengyel_baromfibol","timestamp":"2020. május. 23. 10:56","title":"Magyarországra is érkezett a szalmonellás lengyel baromfiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]