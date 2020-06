Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"A ritka makikból egy egész csapat él a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe8a613-ae6a-442d-b43b-08e685f3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69aed2f-855c-4688-b2f8-21454a1a756b","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Sargaszakallas_makiikrek_szulettek_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. június. 03. 21:45","title":"Sárgaszakállas makiikrek születtek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","shortLead":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","id":"20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6498d2fa-f93a-461f-b1c8-653911478ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","timestamp":"2020. június. 05. 09:29","title":"A leálló autógyárak húzták le az ipari termelést: közel 37 százalékos csökkenés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A szociális intézményekben pedig fodrászt és pedikűröst is lehet fogadni – hangzott el az operatív törzs pénteki...","id":"20200605_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962af86e-c152-4f3c-8a0c-1c1d81551d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. június. 05. 11:20","title":"Elballaghatnak a diákok, kedvező a járványügyi helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","shortLead":"Az eset még hetekkel George Floyd halála előtt történt.","id":"20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91a32c8-9158-4190-9934-77f3e2756fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033bde49-6ba1-445c-8e20-4140b198e901","keywords":null,"link":"/vilag/20200604_Florida_rendor_afroamerikai_terdeles","timestamp":"2020. június. 04. 14:38","title":"Floridában is rátérdeltek egy afroamerikai férfi nyakára a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt országos tisztifőorvos szerint „pillanatnyilag jól állunk”, de a koronavírus még mindig itt van közöttünk.","shortLead":"A volt országos tisztifőorvos szerint „pillanatnyilag jól állunk”, de a koronavírus még mindig itt van közöttünk.","id":"20200604_falus_ferenc_augusztus_20_tomegrendezveny_fertozeshullam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f1c00f4-a96f-4361-b6a7-5704889f7e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3205c4-331b-43de-b185-cac4dbd03323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_falus_ferenc_augusztus_20_tomegrendezveny_fertozeshullam_koronavirus","timestamp":"2020. június. 04. 10:33","title":"Falus Ferenc: Ha augusztus 20-án tömegrendezvényt tartanak, újabb fertőzéshullám jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év első három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen eladott darabszám változott jelentősen, az egyes gyártók részesedésében is számottevő formálódás figyelhető meg. A legnagyobb vesztes a Huawei, melynek helyére, úgy tűnik, sikerrel pályázik a Xiaomi.","shortLead":"Az idei év első három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak...","id":"20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b76e6-e1c6-473d-b512-adff11a6bc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Bezuhantak a mobileladások Európában – a Huawei a nagy vesztes, a Xiaomi nagyon jön fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","shortLead":"A pénzintézet pontatlanul határozta meg az értékvesztést, 19 millió forintos bírságot kapott.","id":"20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2bda2-0e4d-4490-b8c9-895803801f52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Megbuntette_a_MagNet_Bankot_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 11:03","title":"19 millió forintra büntette a MagNet Bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok szabadon átkelhetnek a határon. Az, hogy érdemes-e idén nyáron külföldi utat tervezni, téma az Európai Unióban és Magyarországon is. Egyelőre ahány ország, annyi szabály.","shortLead":"Az európai országok fokozatosan enyhítenek a beutazási feltételeken, legutóbb Ausztria jelentette be, hogy a magyarok...","id":"20200605_europa_utazas_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e519b90-8dc4-41a5-b7cd-dfed13045604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf60c51d-7e86-4f0f-bf99-4425bc7ecb2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_europa_utazas_turizmus","timestamp":"2020. június. 05. 11:00","title":"Európai utazást tervez? Erre kell most ügyelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]