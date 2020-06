Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c8e31e-945b-4a8d-8351-15b83aaaf597","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparkamara elnöke 40 százalékos adóval \"büntetné\" a színlelt munkavállalást és támogatná a kata sávossá alakítását is.","shortLead":"Az iparkamara elnöke 40 százalékos adóval \"büntetné\" a színlelt munkavállalást és támogatná a kata sávossá alakítását...","id":"20200617_kata_iparkamara_extraado_parragh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c8e31e-945b-4a8d-8351-15b83aaaf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4baa8f-aa77-41b9-bb74-81bb04cebdc4","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_kata_iparkamara_extraado_parragh","timestamp":"2020. június. 17. 06:18","title":"Felülvizsgálná a kata szabályozását az iparkamara, extraadót lengetett be Parragh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet lehet belőle.","shortLead":"Az Nvidia 1999-ben megjelent videokártyája több szempontból is érdekes – és most már azért is, mert bolti Lego-készlet...","id":"20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1eaa0f6-398f-4c79-bf38-a0d499ca747c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e78c669-8c4f-454a-8f21-3d0d32472f90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_nvidia_geforce_256_videokartya_lego","timestamp":"2020. június. 18. 10:03","title":"Valaki megépítette legóból a világ első GeForce videokártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál panaszolja be Magyarországot, ha nem hagy fel a román állampolgárok szabad mozgásának korlátozásával.","shortLead":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál...","id":"20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3de38cd-e267-4a70-996e-25bfde84642e","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 17:42","title":"Törlik a korlátozásokat a magyar–román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt a júniusi teljes csapadékmennyiség majdnem fele hullott le, és ez nem egyedülálló. Ahogy az sem, hogy a hirtelen jött csapadék nem tud elfolyni. A csatornarendszernek nem csak a klímaváltozással járó extrém mennyiségű csapadékkal kell megküzdenie, de azzal is, hogy egyre több a városban a lebetonozott terület. A probléma kezelésére a főváros 2018-as klímastratégiájában egész konkrét javaslatok is voltak.","shortLead":"Több tucat mélyebben fekvő ponton öntötte el a fővárost a víz a vasárnapi felhőszakadás miatt. Néhány óra alatt...","id":"20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984908cb-f799-4bf5-a787-6d76f27f4795","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_budapesti_felhoszakadas_extrem_idojaras_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 20:00","title":"Törvényszerű, hogy felhőszakadás után elúszik a főváros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a TOP 3 legtöbbször letöltött film lett a hétvégén az Elfújta a szél, de rengetegen kerestek rá a Waczak szállóra és az Angolkákra is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a TOP 3 legtöbbször letöltött film lett a hétvégén az Elfújta a szél, de rengetegen kerestek rá...","id":"20200617_torrentezes_letoltes_elfujta_a_szel_waczak_szallo_angolkak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa549524-6d5a-49ed-97e8-f72f15eb9748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_torrentezes_letoltes_elfujta_a_szel_waczak_szallo_angolkak","timestamp":"2020. június. 17. 09:03","title":"Felpörögtek a torrentoldalak, az új sláger a letörölt Elfújta a szél és a Waczak szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84033f46-a83f-4a86-9ed0-dde981422110","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A cég összes termékét karboncímkével látják el, így tudni fogjuk, mekkora üvegházhatásúgáz-kibocsátással járt az előállítása és a szállítása annak, amit megveszünk.","shortLead":"A cég összes termékét karboncímkével látják el, így tudni fogjuk, mekkora üvegházhatásúgáz-kibocsátással járt...","id":"20200615_Tudni_fogjuk_mekkora_labnyoma_van_az_Unilevertermekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84033f46-a83f-4a86-9ed0-dde981422110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072dba31-c6e2-444c-817c-841575c1d854","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_Tudni_fogjuk_mekkora_labnyoma_van_az_Unilevertermekeknek","timestamp":"2020. június. 17. 12:34","title":"Minden termékén megjeleníti az Unilever, hogy mekkora az ökolábnyoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Az eddig itthon kizárólag internetes kereskedelemben érdekelt eMAG.hu megnyitotta első magyarországi üzletét – épp abban az időszakban váltanak a fizikai értékesítés felé, amikor Magyarországon is közelíti az e-kereskedelem aránya a nyugat-európai szintet.","shortLead":"Az eddig itthon kizárólag internetes kereskedelemben érdekelt eMAG.hu megnyitotta első magyarországi üzletét – épp...","id":"20200618_eMAG_online_kereskedelem_uzlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56de4bf-f171-42e5-bfa2-abfba9a3daae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_eMAG_online_kereskedelem_uzlet","timestamp":"2020. június. 18. 14:32","title":"Nagyot ugrott az online kereskedelem a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa, már-már veszekedésnek beillő interjút adott a volt főpolgármester az Azonnalinak.","shortLead":"Furcsa, már-már veszekedésnek beillő interjút adott a volt főpolgármester az Azonnalinak.","id":"20200617_tarlos_istvan_interju__lanchid_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827393c0-f11b-4cfc-984c-f9415eb8bdfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1924d791-26ec-44fc-ab00-a4c00ee13227","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tarlos_istvan_interju__lanchid_orban_viktor","timestamp":"2020. június. 17. 08:08","title":"Tarlós szerint az az ő és a miniszterelnök dolga, hogy milyen tanácsokat ad neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]