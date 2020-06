Bár több száz millió forintos támogatást kapott a magyar államtól és több kormánypárti politikussal is jóban van, nem tartja magát fideszesnek Lénárd András, a Csíki Sör tulajdonosa ezt a 24.hu-nak adott interjújában mondta el.

Az üzletember azt mondja, csipszgyárat és malátafeldolgozót húz fel a csíkszentsimoni sörgyára mellé, ehhez kapott kétszer 1700 millió forintott a magyar államtól adott vissza nem térítendő támogatásként. Az üzletember szerint az elmúlt húsz évben rengeteg pénz landolt Erdélyben, uniós is, magyarországi is, de gazdaságfejlesztésre valahogy eddig nem jutott, szerinte itt volt az idő változtatni.

Lénárd 1996-ban, tizennyolc évesen került ki Amerikába, a 24.hu-nak elmondta, hogyan sikerült vízumot szereznie: azonos nevű édesapja fizetési igazolását és telekkönyvi kivonatát vitte be az USA bukaresti nagykövetségére, így megkapta a vízumot, de egyúttal kint is maradt, és elmondása szerint keményen melózni kezdett: előbb festőként dolgozott, majd sportruházati termékeket értékesített.

Az interjúban Lénárd nem tagadja azt sem, hogy a saját apját Kanadán keresztül, a zöldhatáron hozta be az Egyesült Államokba, aztán elismeri, hogy mások is hozzá fordultak később, ha gondjuk támadt a letelepedési engedélyhez kapcsolódó papírokkal. Azt állítja, ezért sosem kért pénzt. Egyszer azonban Lénárd lebukott, amikor a vád szerint táncosnőket csempészett át az autójában, bár a vállalkozó az interjúban azt mondja, hogy amíg senki nem tudja bizonyítani, hogy az illető nők sztriptíztáncosok voltak, addig ő azt mondja, hogy apácák voltak.

Fake news és ferdített valóság. Lehet, hogy a tevékenységem okot adott jogi eljárásra, de nekem mégis oly tiszta a lelkiismeretem, mint a kristály - mondta az ügyről megjelentekre reagálva.

Lénárd az ellene folyó eljárást nem várta meg, hazament Székelyföldre, bár azt nem árulja el, hogy hogyan hagyta el az Egyesült Államokat. Azt mondja, pár százezer eurójából ingatlanfejlesztésbe fogott, lakóparkokat kezdett építeni, és azóta is folyamatosan épít. Ezután több vízerőművet épített Székelyföldön, nyúlfarmot tart, és Budapest I. kerületében, a Szeder lépcsőnél létesített szállodát is, amelyet aztán eladott. Viperafarmot is szeretne, hogy a mérgét orvosi felhasználásra fordítsák, és azt állítja, egy startupot is létrehozott "a halál utáni kommunikációra", amelynek lényege, hogy előre felvett, szervereken tárolt üzeneteket megadott időpontokban játszanának le. Egyrészt azt állítja, hogy már bevezette az amerikai piacra, másrészt azt, hogy még csak most készül.

Lénárd elmondta azt is, hogy miért kaphatott magyar diplomata útlevelet. "Számos gazdasági szereplőnek van diplomáciai státusza is. Amúgy mi a diplomácia egyik legfontosabb feladata? Hát nem a gazdaságfejlesztés? Nem ismerek vállalkozót, aki gazdaságilag annyit letett az asztalra Székelyföldön, mint én. Az elmúlt húsz évben a partnereimmel közel negyvenmillió eurót fektettem a régióba, százaknak adok munkát, megélhetést, ráadásul nem titkolom a nemzeti identitásomat” – magyarázta az interjúban.

Lénárd elmondta, hogy ő is aláírta a Székely Nemzeti Tanácsnak a nemzeti régiók közvetlen uniós támogatásáról szóló európai polgári kezdeményezését, és még az aláírásgyűjtésben is részt vett. Szerinte Székelyföldnek kell az autonómia kell.

De előbb találjuk ki, mit is értünk autonómia alatt. Ha megkérdez öt erdélyi magyar politikust, milyen autonómiát szeretne, öt különböző véleményt hall. Ami elképesztő. Az autonómia hatékony politikai eszköz, de ha nincs mögötte gazdasági szürkeállomány, mit sem ér"

- fogalmazott a tulajdonos.

Borítóképünkön Lénárd András Lázár Jánossal látható.