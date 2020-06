Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett kimenteni embereket. A meteorológia további heves esőket jósol.\r

\r

","shortLead":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett...","id":"20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f290edd-2394-4e7d-8e3f-c45035b3afdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","timestamp":"2020. június. 19. 20:47","title":"Gátat szaggat a Temes Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3f5089-0154-4106-8106-383291def462","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság néhány nappal ezelőtt ítéletében kimondta, jogellenes a magyar civiltörvény, ugyanis a civil szervezetek külföldi személyek általi finanszírozására vonatkozóan a magyar állam által előírt korlátozások nem egyeztethetők össze az uniós joggal. Vig Dávid a hvg.hu podcastjában azt mondta, a kormányhoz érkező kínai és orosz hitelek szintén felfoghatók külföldi támogatásokként, ráadásul ki tudja, hogy a hitelező ilyenkor mit kér cserébe.","shortLead":"Az Európai Bíróság néhány nappal ezelőtt ítéletében kimondta, jogellenes a magyar civiltörvény, ugyanis a civil...","id":"20200620_Az_Amnesty_vezetoje_a_Fulkeben_A_kormany_is_fogad_el_penzt_kulfoldrol_Kinatol_es_Oroszorszagtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f3f5089-0154-4106-8106-383291def462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b43974-5113-4ffc-997b-bf36ed2a8463","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Az_Amnesty_vezetoje_a_Fulkeben_A_kormany_is_fogad_el_penzt_kulfoldrol_Kinatol_es_Oroszorszagtol","timestamp":"2020. június. 20. 10:00","title":"Az Amnesty vezetője a Fülkében: A kormány is fogad el pénzt külföldről – Kínától és Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61928d62-e881-4a4a-8f96-cd2b1815e381","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán a héten szintén bombatámadást hajtott végre Irak kurd területei ellen.","shortLead":"Irán a héten szintén bombatámadást hajtott végre Irak kurd területei ellen.","id":"20200619_civilek_halala_torok_bombazas_irak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61928d62-e881-4a4a-8f96-cd2b1815e381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3662c88d-a1e9-406a-9dd0-40bb5e9076b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_civilek_halala_torok_bombazas_irak","timestamp":"2020. június. 19. 19:31","title":"Civilekre szórja a bombákat a török hadsereg Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","shortLead":"Lomtalanításkor nagyon oda kell figyelni, mikor helyezi ki valaki a szemetet. Különben rossz vége lehet.","id":"20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc5fe17-a9f1-4455-85a8-cf18aa75f941","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_lomtalanitas_budapest_veszelyes_hulladek_lerakasa_birsag","timestamp":"2020. június. 20. 14:08","title":"Akár 150 ezres büntetést is kaphatnak az ingatlantulajok, ha nem figyelnek erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea41716-aafe-4be8-ad4d-2c520af2beba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rengeteg eső a túrázók, kiránduló családok több kedvelt útvonalát is ellehetetlenítette. Érdemes elkerülni a Rám-szakadékot és a Dera-szurdokot is. ","shortLead":"A rengeteg eső a túrázók, kiránduló családok több kedvelt útvonalát is ellehetetlenítette. Érdemes elkerülni...","id":"20200619_Az_ozonviz_miatt_veszelyesse_valtak_a_Visegradihegyseg_szurdokvolgyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aea41716-aafe-4be8-ad4d-2c520af2beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5908889-18ad-46a2-8f1f-49047ec27048","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Az_ozonviz_miatt_veszelyesse_valtak_a_Visegradihegyseg_szurdokvolgyei","timestamp":"2020. június. 19. 16:01","title":"Veszélyessé váltak a Visegrádi-hegység szurdokvölgyei az özönvíz miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65642eb1-bb1f-4cdf-90c0-96a6d00662ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy rázza ki magából a vizet, mint a család kutyája, amelyik most mászott ki a medencéből.","shortLead":"Úgy rázza ki magából a vizet, mint a család kutyája, amelyik most mászott ki a medencéből.","id":"20200620_apple_watch_vizzar_uszas_vizallo_okosora_hangszoro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65642eb1-bb1f-4cdf-90c0-96a6d00662ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed70a23-e147-44ed-9ad9-9a242da86eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_apple_watch_vizzar_uszas_vizallo_okosora_hangszoro","timestamp":"2020. június. 20. 15:36","title":"Közelről és lassítva látszik igazán, mennyire hasznos az Apple Watch egyik legjobb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így reagált a kormányfő a 65 milliárd forintból épülő MotoGP-pályára.","shortLead":"Így reagált a kormányfő a 65 milliárd forintból épülő MotoGP-pályára.","id":"20200620_orban_viktor_motogp_palya_hajdunanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8343cbc2-ef69-414e-9e01-d5427bb9b6cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_orban_viktor_motogp_palya_hajdunanas","timestamp":"2020. június. 20. 19:29","title":"Orbán: Bőgjenek hát a motorok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","shortLead":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","id":"20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8d195-773b-4459-9f34-bf8bd5098cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","timestamp":"2020. június. 21. 09:44","title":"Emberölés miatt indul nyomozás az újszülöttet magára hagyó nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]