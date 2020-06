Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fa dőlt egy vezetékre, ezért Debrecen harmadában elment az áram.","shortLead":"Fa dőlt egy vezetékre, ezért Debrecen harmadában elment az áram.","id":"20200630_debrecen_aram_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bb7124-0ccc-4292-80d6-640e29aaf7d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_debrecen_aram_vihar","timestamp":"2020. június. 30. 07:54","title":"65 ezer debreceni maradt áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hőségre, erős szélre és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hőségre, erős szélre és felhőszakadásra is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20200629_Zivatarokkal_erkezik_a_hidegfront_delutan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238120b7-be8f-4f9e-a147-01c537040ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Zivatarokkal_erkezik_a_hidegfront_delutan","timestamp":"2020. június. 29. 06:53","title":"Zivatarokkal érkezik a hidegfront délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek, hogy „fehér hatalom”.","shortLead":"Az elnök vasárnap újraposztolt egy olyan Twitter-üzenetet, amelyben egyik híve azt kiabálja oda az ellene tüntetőknek...","id":"20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ceb07-e9d1-42e7-81c1-da1b6eed38a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Itt_van_Trump_ujabb_botranya__retweetelt_video_a_feher_hatalomrol","timestamp":"2020. június. 28. 17:21","title":"Itt van Trump újabb botránya – retweetelt videó a „fehér hatalomról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. 