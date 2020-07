Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyors volt a bezuhanás, gyors lehet a visszatérés is a kiskereskedelemben.","shortLead":"Gyors volt a bezuhanás, gyors lehet a visszatérés is a kiskereskedelemben.","id":"20200705_Meglepetes_a_boltokban_junius_vegere_visszatert_a_vasarlasi_kedv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b52e2f-6d00-46d6-b395-fb1370208f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Meglepetes_a_boltokban_junius_vegere_visszatert_a_vasarlasi_kedv","timestamp":"2020. július. 05. 09:55","title":"Meglepetés a boltokban: június végére visszatért a vásárlási kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi kihívásaira válaszolnak.","shortLead":"A Continental áthelyezi Makóra a hűtő- fűtő rendszerek gyártását. A cég szerint ezzel az üzletág versenyképességi...","id":"20200703_continental_vac_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85074ac1-3a96-4e43-8442-89ca94e414fa","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_continental_vac_elbocsatas","timestamp":"2020. július. 03. 20:25","title":"A Continental elküld 120 dolgozót a váci gyárából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban felidézzük a trükköket.","shortLead":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban...","id":"202027_kemenyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ee670-4abd-4c76-8b88-5e3cd1d28df8","keywords":null,"link":"/360/202027_kemenyito","timestamp":"2020. július. 04. 16:00","title":"Megbízható spekulánsokkal magyarokat is gazdaggá tehetett a német újraegyesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést előíró törvényt Jair Bolsonaro brazil elnök, de enyhítené egyes rendelkezéseit a Diario Official című kormánylap szerint.","shortLead":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést...","id":"20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e97fbc-5003-4296-8b8e-c2292cd11db9","keywords":null,"link":"/elet/20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. július. 04. 09:51","title":"A brazil elnök egyszerűen nem tudja elfogadni, hogy tombol a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk első részében a szerző bevezetőjét és az erőszak felé megtett első, tulajdonképpen véletlenszerű lépését ismerjük meg.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e59c5-a103-4aac-a84a-79d2f787d21a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","timestamp":"2020. július. 04. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 1. rész, „Gyűlölet Amerikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken az Egyesült Államokban, ahova ilyenkor általában vendégmunkások ezrei érkeznek. Csakhogy a Covid19-járvány és Donald Trump szigora miatt most nem jönnek.","shortLead":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken...","id":"20200704_usa_mezogazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201e66a-e48a-4292-a618-5b62b328f46a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_usa_mezogazdasag","timestamp":"2020. július. 04. 08:35","title":"Az USA-ban szinte könyörögnek a vendégmunkásoknak, hogy jöjjenek, ha tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település polgármestere.","shortLead":"Medvetalpnyomokat találtak a Nógrád megyei Bercelen, a Szanda bánya területén – erősítette meg a település...","id":"20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc8b08-223e-4ecb-b14b-2f3bb2218888","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Medvepanik_a_nogradi_Bercelen","timestamp":"2020. július. 04. 16:38","title":"Medvepánik a nógrádi Bercelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","id":"20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b2b9-9e26-4559-8fa0-287850773120","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","timestamp":"2020. július. 05. 08:26","title":"Kilenc újabb koronavírusos esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]