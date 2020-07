Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon lassú ütemben csökken Törökországban a napi fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyon lassú ütemben csökken Törökországban a napi fertőzöttek száma.","id":"20200714_torokorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9707f639-44e3-4d1e-9526-d78ba6a84463","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 14. 21:43","title":"Törökországban egy hónap után csökkent ismét ezer alá az új fertőzöttek napi száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak össze adatbázist.","shortLead":"2,7 millió emberi tevékenységet naplóztak, mióta felfedezték az Antarktiszt, ausztrál kutatók most ezekből állítottak...","id":"20200715_Antarktisz_emberi_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82f641a-eac3-4434-aeac-c43dc56e0290","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_Antarktisz_emberi_hatas","timestamp":"2020. július. 15. 20:39","title":"Sokkal jobban átalakították az emberek az Antarktiszt, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","shortLead":"A Cayenne Turbo közel 1 000 lóerős példányát a német autópályán fogták vallatóra. ","id":"20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38a0976-f750-466e-a0b5-0993ba922a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c634d41-e0cf-45cf-9e06-403370e24ec9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_video_igy_szaguld_333_kmhval_a_porsche_nagy_divatterepjaroja_cayenne_turbo_autobahn","timestamp":"2020. július. 16. 06:41","title":"Videó: így száguld 330 km/h-val a Porsche nagy divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotifyon nemcsak zenéket, hanem egyfajta internetes rádióműsorokat, podcasteket is lehet hallgatni. A szolgáltató újdonságai segítenek a podcastek közötti könnyebb eligazodásban.","shortLead":"A Spotifyon nemcsak zenéket, hanem egyfajta internetes rádióműsorokat, podcasteket is lehet hallgatni. A szolgáltató...","id":"20200716_spotify_legjobb_podcast_listak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294565e-d9b0-4a3f-ad6c-e14fcf8f2b58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_spotify_legjobb_podcast_listak","timestamp":"2020. július. 16. 07:03","title":"Új toplisták jönnek a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31b9d21-88f7-4552-b38e-830eaf068882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet júniusi felmérése szerint az ellenzéki szavazók teljes összefogást akarnak.","shortLead":"A Publicus Intézet júniusi felmérése szerint az ellenzéki szavazók teljes összefogást akarnak.","id":"20200715_orban_viktor_karacsony_gergely_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31b9d21-88f7-4552-b38e-830eaf068882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f74a84-4585-408f-8321-68163a954dde","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_orban_viktor_karacsony_gergely_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. július. 15. 06:50","title":"Orbánt és Karácsonyt szinte ugyanannyian kedvelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette, hogy számára Winston Churchill például minden hibája ellenére nemzeti hős. A rasszizmus ellen persze fel kell lépni, de szobrokat rongálni vagy morálisan ítélkezni, az Iain Lindsay szerint nincs rendben. Nem lehet valaki egyszerre ügyész, esküdtszék és bíró. Egy demokráciában szabályok, törvények, megválasztott kormányok vannak, ha valakik azt hiszik, hogy morálisan mások fölött állnak, az anarchiához vezet.","shortLead":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette...","id":"20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7b06f1-c9b8-4b39-a5a3-5495cd38963d","keywords":null,"link":"/360/20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 14. 13:00","title":"\"Ha nekiállunk átírni a történelmet, hol kezdjük?\" – Iain Lindsay a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és Kelet-Ukrajnában történtek miatt.","shortLead":"Emellett még 5 államközi kereset és körülbelül 7000 egyedi kérelem van az EJEB előtt a Krím félszigeten és...","id":"20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fcf31b5-451f-40bc-9aef-e1b66699a67b","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hollandia_oroszorszag_mh17_ejeb","timestamp":"2020. július. 15. 20:30","title":"Lelőtt maláj gép: Hollandia keresetet nyújtott be Oroszország ellen az Emberi Jogok Európai Bíróságán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e34255-3090-4aa5-9d75-329e36e6aebc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éj leple alatt állították fel az alkotást.","shortLead":"Az éj leple alatt állították fel az alkotást.","id":"20200715_Szobor_tunteto_rabszolgakereskedo_Bristol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e34255-3090-4aa5-9d75-329e36e6aebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b25f6ac-d073-4fb0-988b-0795d0ac24f3","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Szobor_tunteto_rabszolgakereskedo_Bristol","timestamp":"2020. július. 15. 16:40","title":"Fekete tüntető szobrát állították a talapzatra, amelyről egy rabszolgakereskedőét döntötték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]