Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően csak az emelkedést tapasztalták, a beszakadó felvásárlási árakat nem. A jó hír az, hogy valószínűleg drágább már nem lesz a sertéshús, igaz, olcsóbb sem.","shortLead":"A sertéspestis és a koronavírus is libikókára tették a sertésárakat, a polcokra kitett hús árában a vevők vélhetően...","id":"20200724_serteshus_covid_asp_sertes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3009837-b027-4ba4-a66c-2bbd0f4f9c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a3096d-45ca-4a50-b230-76543d769e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_serteshus_covid_asp_sertes","timestamp":"2020. július. 24. 06:17","title":"Két járvány is ráncigálja a sertés árát, de olcsóbb aligha lesz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","shortLead":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","id":"20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3eaa43-f856-4123-bf14-adfbc7f1d03c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","timestamp":"2020. július. 22. 16:34","title":"Száz kilós magyar betonszemetes is nyerheti a világ egyik legnagyobb építészeti versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4acbd2-85da-4fdf-986a-a5bc6195e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Buzzfeed szerint egy szerkesztő és egy szépségkirálynő is áldozatául esett a cég nyomulásának.","shortLead":"A Buzzfeed szerint egy szerkesztő és egy szépségkirálynő is áldozatául esett a cég nyomulásának.","id":"20200722_Gozerovel_nyomult_az_Unilever_azsiai_influencereknel_hogy_reklamozzak_a_borfeherito_termekeiket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4acbd2-85da-4fdf-986a-a5bc6195e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095cc195-af87-4a08-ac11-9172bba0e66e","keywords":null,"link":"/kkv/20200722_Gozerovel_nyomult_az_Unilever_azsiai_influencereknel_hogy_reklamozzak_a_borfeherito_termekeiket","timestamp":"2020. július. 22. 15:16","title":"Válogatott módszerekkel készíthette ki a neki nem tetsző influenszereket az Unilever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt a konzulátus udvarán papírokat égettek, egy nappal korábban pedig vádat emeltek két kínai ellen hackertámadás miatt.","shortLead":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt...","id":"20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27ae871-7dbb-4010-893c-98fe129beb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 22. 12:42","title":"Az Egyesült Államok bezáratja a kínai konzulátust Houstonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","shortLead":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","id":"20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c85e8-76cb-4fba-ba91-0224609692e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","timestamp":"2020. július. 22. 19:47","title":"Elkészült a 10 milliomodik motor Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aede248-e5f7-4ab9-8349-46772a6cf2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak két fontos kérdés maradt: mikor jelenik meg és mennyibe fog kerülni? A többi jellemző szinte már mind kiszivárgott a Microsoft összehajtható androidos telefonjáról, a Surface Duóról.","shortLead":"Már csak két fontos kérdés maradt: mikor jelenik meg és mennyibe fog kerülni? A többi jellemző szinte már mind...","id":"20200723_microsoft_surface_duo_specifikaciok_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aede248-e5f7-4ab9-8349-46772a6cf2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00f7e0a-2bd0-4e8d-98e6-9fdd72b9e081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_microsoft_surface_duo_specifikaciok_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. július. 23. 12:03","title":"Összeszedtük, mi minden tudható a Microsoft új telefonjáról, a Surface Duóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","shortLead":"A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. ","id":"20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef25ba11-f780-4744-a011-40a432dc9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe128cb2-3f79-4ac6-914a-94a0188bcd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Jol_megy_a_frissitett_Lamborghini_Huracan__344_kmh_az_autopalyan","timestamp":"2020. július. 23. 04:20","title":"Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár újabb egyháziingatlan-felújítási csomagot szeretne.","shortLead":"Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár újabb egyháziingatlan-felújítási csomagot szeretne.","id":"20200722_A_kormany_nem_all_le_az_egyhazi_ingatlanok_felujitasaval_sot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87b6c0c-9b5e-40bb-beeb-aff0ce65c533","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_kormany_nem_all_le_az_egyhazi_ingatlanok_felujitasaval_sot","timestamp":"2020. július. 22. 16:17","title":"A kormány nem áll le az egyházi ingatlanok felújításával, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]