[{"available":true,"c_guid":"89726ef3-5996-45ba-8be9-b290fa8bc907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Berlin egyik külvárosának lakói hetekig nem értették, hová tűnnek a papucsaik.","shortLead":"Berlin egyik külvárosának lakói hetekig nem értették, hová tűnnek a papucsaik.","id":"20200801_Tobb_mint_szaz_cipot_nyult_le_egy_roka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89726ef3-5996-45ba-8be9-b290fa8bc907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dd4293-07e7-4f81-9651-fafad6a206eb","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tobb_mint_szaz_cipot_nyult_le_egy_roka","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:35","title":"Több mint száz cipőt nyúlt le egy róka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","shortLead":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","id":"20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc791d-b5ea-42d5-a6b3-42d508d3cb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","timestamp":"2020. július. 31. 15:27","title":"Aggasztóan sok védett békát és madarat vadásznak le a fokvárosi macskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec995446-dbad-4b9e-b418-9a2e39cee65c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit alkotó 76 éves volt.","shortLead":"A brit alkotó 76 éves volt.","id":"20200731_Meghalt_Alan_Parker_az_Evita_rendezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec995446-dbad-4b9e-b418-9a2e39cee65c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f1a147-057c-43b7-b40e-c0553750e40c","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_Meghalt_Alan_Parker_az_Evita_rendezoje","timestamp":"2020. július. 31. 18:38","title":"Meghalt Alan Parker, az Evita rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húszan haltak meg csütörtökön, Ukrajnában ismét elszabadult a vírus.","shortLead":"Húszan haltak meg csütörtökön, Ukrajnában ismét elszabadult a vírus.","id":"20200731_Ezer_uj_Covideset_30_000_aktiv_fertozott_Ukrajnaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3eefa-e0ae-40ea-b575-e4ae70c6ed91","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Ezer_uj_Covideset_30_000_aktiv_fertozott_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 31. 12:51","title":"Ezer új Covid-eset, 30 ezer aktív fertőzött Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak. Az elmúlt nap ismét több mint 1200 fertőzést diagnosztizáltak","shortLead":"Továbbra is több mint háromszor annyi új fertőzést diagnosztizálnak naponta, mint ahányat gyógyultnak nyilvánítanak...","id":"20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb149a-d276-4de4-9958-a96b68a62330","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tobb_falut_vesztegzar_ala_helyeztek_Romaniaban_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:29","title":"Több falut vesztegzár alá helyeztek Romániában a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól, hogy elvész Magyarország jövője, mert most átalusszuk azt, ami történik, és képtelenek leszünk felkelni, a saját lábunkra állni. De azt mondja, egyetlen célja van: úgy élni az életét, hogy ne szenvedjen el lelki károkat.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze és az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke fél attól...","id":"202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d728dc-94c3-4b0a-ab0c-40f111da7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bc7134-b006-44f5-9c84-792936d98986","keywords":null,"link":"/360/202031__ivanyi_gabor__harcrol_megbanasrol_es_felelemrol__faradtan_de_szenvedellyel","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:15","title":"Iványi Gábor: Nagyon fáradt vagyok, de nem adom fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos...","id":"20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cd6c33-227a-4415-b34c-8212368b1b47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","timestamp":"2020. július. 31. 14:55","title":"Hatott a briteknél a termékdíj: egy év alatt 60 százalékkal kevesebb nejlonzacskót használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]