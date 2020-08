Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal társaságkedvelőbb és magabiztosabb, mint személyes találkozások során. ","shortLead":"A Kaspersky Magyarországon végzett kutatása szerint az emberek több mint negyede (28,6%) érzi azt, hogy online sokkal...","id":"20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74643b-04cb-46e6-a601-11eb105ef51f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_magany_ismerkedes_online_tarskereses_kaspersky_felmeres","timestamp":"2020. augusztus. 01. 12:03","title":"A magányos magyarok magabiztosabbak az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7f23a2-cbca-460e-bf37-afb5e1c77751","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK-s Cserdiné Németh Angéla a XV. kerület minden kormánypárti képviselőjének dedikált egy útszakaszt, amire pénzt kéne szerezni az ötmilliárd forintnyi fővárosi támogatás felett rendelkező minisztertől. A polgármester szerint ez nem szándékos kitolás, a helyi Fidesz-frakció elnöke szerint az útfelújítás az úgysem pártpolitika.","shortLead":"A DK-s Cserdiné Németh Angéla a XV. kerület minden kormánypárti képviselőjének dedikált egy útszakaszt, amire pénzt...","id":"20200730_budapest_utfelujitas_cserdine_nemeth_angela_lehoczki_adam_ellenzek_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7f23a2-cbca-460e-bf37-afb5e1c77751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e8c7db-e67e-4f4b-bb6f-62723f7cef02","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_budapest_utfelujitas_cserdine_nemeth_angela_lehoczki_adam_ellenzek_fidesz","timestamp":"2020. július. 30. 17:19","title":"Fideszeseket küld útfelújítási pénzért lobbizni Gulyáshoz a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja a fiatalítás.","shortLead":"A kommunikációs ipar és a közösségi média frissebb vívmányait is beveti a rendszer, melynek továbbra is célja...","id":"202031_a_tiktok_nyitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41877406-f587-4600-be19-c7714e670d58","keywords":null,"link":"/360/202031_a_tiktok_nyitja","timestamp":"2020. július. 31. 10:00","title":"Már a TikTok is harci terep a NER ifjú ideológusai számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén elmondott beszédében.","shortLead":"A volt amerikai elnök a választójog erősítésére és faji egyenlőségre szólított fel a John Lewis képviselő temetésén...","id":"20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382bf624-02dd-4300-b5d8-8e116a6e82b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b19b922-3e9c-475c-9959-c35c87cde29a","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Elesen_tamadta_Obama_Trumpot_a_volt_polgarjogi_harcos_temetesen","timestamp":"2020. július. 31. 05:13","title":"Élesen támadta Obama Trumpot a volt polgárjogi harcos temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó bekezdéséből.","shortLead":"Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök lett a Színművészeti Egyetemen – tudtuk meg egy másról szóló közlemény utolsó...","id":"20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92b703-b4f4-4dce-b9c5-6f5a03b143de","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_Vidnyanszky_kuratorium_elnok_Szinmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. július. 31. 16:39","title":" Az ITM csak kibökte: Vidnyánszkyra bízzák a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","shortLead":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","id":"20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7689ee2d-7f71-4eb2-b724-16e2da18ca40","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","timestamp":"2020. július. 31. 11:13","title":"Harmincezer forintba kerül a magán koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","shortLead":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","id":"20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad8413-d87c-407b-844f-91b5cb760821","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","timestamp":"2020. július. 31. 12:47","title":"Dézsi Csaba András: Fideszes vagyok, bármikor megmondhatom a véleményem a fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. A járvány a világon mindenhol lendületet vesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának...","id":"20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf847eef-c95c-40c2-ae0f-dd365dc46772","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:56","title":"Rekordokat dönt a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]