Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt, felállnak és távoznak a laptól. Erről szól a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja a héten.","shortLead":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt...","id":"20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af436b82-8a8e-4ab1-bea3-ff3905a2d8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:00","title":"Az Indexről a Fülkében: Orbán mérhetetlen cinizmusa mutatkozik meg a történtekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében beszélgetett M. Kiss Csabával. Az állam ad most 5 később minden bizonnyal legalább 25 milliárd forintot a popzene megújítására, de tulajdonképpen mikortól és mire is fogják ezt felhasználni? A legfőbb kérdés azonban: zsebre teszi-e a kultúra ezen területét is a Fidesz?","shortLead":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében...","id":"20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a0f5af-fcaa-4986-87d1-93b14909ff43","keywords":null,"link":"/360/20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:00","title":"\"Csak tehetségtelenek és hasznos idióták csinálják ezt a színpadról\" – Demeter Szilárd a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is életüket vesztették.","shortLead":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is...","id":"20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13166c6-b1a8-47ed-891e-5d677f31d0df","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:42","title":"Meghalt az Iszlám Állam egyik kémfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Holtan találtak egy férfit egy csepeli házban. A Blikk családi tragédiáról ír.","shortLead":"Holtan találtak egy férfit egy csepeli házban. A Blikk családi tragédiáról ír.","id":"20200802_emberoles_gyilkossag_csepel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1424c212-34a6-4d44-80f6-49f4ee58501a","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_emberoles_gyilkossag_csepel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 09:26","title":"Gyilkosság történhetett Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c48cbfb-d076-45c1-b21b-5642961d42a8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy mérkőzést sem játszik Szombathelyen Simon András, aki júniusban írt alá Szombathelyre, ám előbb jelezte, hogy távozna, majd gyorsan átment a Gyirmót csapatába. ","shortLead":"Egy mérkőzést sem játszik Szombathelyen Simon András, aki júniusban írt alá Szombathelyre, ám előbb jelezte...","id":"20200801_Nem_tartott_sokaig_Simon_Andras_szombathelyi_focipalyafutasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c48cbfb-d076-45c1-b21b-5642961d42a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbff723-b48f-4243-a18d-88982e4b4285","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Nem_tartott_sokaig_Simon_Andras_szombathelyi_focipalyafutasa","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:24","title":"Nem tartott sokáig Simon András szombathelyi foci-pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan arab állam, amely gazdasági célú nukleáris energiát állít elő.","shortLead":"Sikerrel üzembe helyezték szombaton az Egyesült Arab Emírségek első atomerőmű-reaktorát, ezzel az ország az első olyan...","id":"20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286ef5cd-97a2-4031-8785-50ca842debfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1bcbd1-f15a-43f4-a5c0-60e472c37cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Ujabb_allam_lepett_be_az_atomklubba","timestamp":"2020. augusztus. 01. 16:02","title":"Újabb állam lépett be az atomklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fdc0b0-84df-4a61-b458-3c1bb409f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9bf25-8019-4cd5-bdbf-217c798294c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_kiserleti_pragmatika_bme_arcmaszk_oxigen_stonehenge_eredete_apple_iphone_bevetel","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:03","title":"Ez történt: a tudósok megfejtették a Stonehenge egyik rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy vasárnap dönt a bíróság a letartóztatásokról. A rendőrség továbbra is készültségben áll, nehogy újabb összecsapásra kerüljön sor.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy vasárnap dönt a bíróság a letartóztatásokról. A rendőrség továbbra is készültségben...","id":"20200802_Erdi_tomegverekedes_birosag_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef0d7e3-d379-4659-a184-223724738839","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Erdi_tomegverekedes_birosag_letartoztatas","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:40","title":"Kiderült, mi állhat az érdi vendetta hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]