[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","shortLead":"A hatóság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával nyomoz.\r

","id":"20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6bccbb-75d2-4479-9f31-ac076052eed0","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Meghalt_egy_epulo_hazrol_lezuhano_ember_Gyomron","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:47","title":"Meghalt egy épülő házról lezuhanó ember Gyömrőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3e6493-fd3b-4003-a02b-d880a6f5e0fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni céget a legtöbb riválisától eltérően relatíve kis mértékben vetette vissza a világjárvány.","shortLead":"A zuffenhauseni céget a legtöbb riválisától eltérően relatíve kis mértékben vetette vissza a világjárvány.","id":"20200803_a_koronavirus_ellenere_is_tobb_porsche_911_fogyott_mint_korabban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd3e6493-fd3b-4003-a02b-d880a6f5e0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd440d55-d565-44c7-88e3-5383cd9781a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_a_koronavirus_ellenere_is_tobb_porsche_911_fogyott_mint_korabban","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:59","title":"A koronavírus ellenére is több Porsche 911 fogyott, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják az ázsiai piacokon.","shortLead":"Több mint érdekes okosórát mutatott be a kínai Nubia. A futurisztikus eszközt igazán csábító árcédulával kínálják...","id":"20200803_nubia_watch_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67b7d90-0065-4a58-a110-d60d939d2bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed8fbbc-4ce7-43d2-9fc1-724de92dd150","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_nubia_watch_okosora","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:03","title":"Olyan ez az okosóra, mintha a jövőből jött volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye az Indexnél történtekről és a Színház- és Filmművészeti egyetem átalakításáról is. HVG-portré.","shortLead":"Egy percig sem hitt a magyarországi olimpia megvalósíthatóságában a legendás tévériporter. Megvan a véleménye...","id":"202031_vitray_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc897be-feda-4351-8a2a-8b5cdec1c89e","keywords":null,"link":"/360/202031_vitray_tamas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:00","title":"Vitray Tamás: Ha most \"nagy\" tévébe jelentkeznék felvételre, a kapun sem jutnék túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb09ae9-3363-4882-afdb-95af05bf34e1","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Létezik még az a világ, ahol a tinta ragyogása erősebb a legnagyobb fényerejű monitor képernyőjének sugárzásánál? A regényeivel világhírt szerzett olasz író, Alessandro Baricco ezúttal leigázott területekről tudósít.","shortLead":"Létezik még az a világ, ahol a tinta ragyogása erősebb a legnagyobb fényerejű monitor képernyőjének sugárzásánál...","id":"202031__barbarok__alessandro_baricco__sokak_es_kevesek__megszallt_terulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cb09ae9-3363-4882-afdb-95af05bf34e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb89b44d-87b7-47ef-9ab5-eb7932c38216","keywords":null,"link":"/360/202031__barbarok__alessandro_baricco__sokak_es_kevesek__megszallt_terulet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:00","title":"Az író, aki továbbra sem érti, miért mászkálhatnak szabadon a zsenik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban szeretnék ráirányítani a veszélyekre.","shortLead":"Balassa Balázs szerint egyes folyamatokat településvezetőként sem tudnak megállítani, a közvélemény figyelmét azonban...","id":"20200802_Szigliget_Polgarmester_Vallalkozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e873b1-6c21-43bf-8cf3-a1338815d18a","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Szigliget_Polgarmester_Vallalkozo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 17:51","title":"Lemondott szigligeti polgármester: Bizonyos vállalkozókkal szemben védtelenek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174fab48-7b71-42ed-bcec-023bbcb6e04f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány rámutatott a jelenlegi rendszerek fenntarthatatlanságára, a globalizáció árnyoldalaira, de amint elkészül a vakcina, megint elfelejtünk majd mindent – mondja Jordán Ferenc hálózatkutató biológus, rendszerökológus, az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének vezetője, akivel arról beszélgettünk, hogy miért nem vesszük komolyan a tudósok figyelmeztetéseit, és arról, hogy a kormányoknak, a cégeknek vagy az embereknek kell változást kicsikarniuk. Interjú.","shortLead":"A koronavírus-járvány rámutatott a jelenlegi rendszerek fenntarthatatlanságára, a globalizáció árnyoldalaira, de amint...","id":"20200803_2020_lehet_az_az_ev_amikor_elkezdenek_kihalni_az_individualista_tarsadalmak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174fab48-7b71-42ed-bcec-023bbcb6e04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff44272-b730-4fc0-8660-0fee29209dad","keywords":null,"link":"/zhvg/20200803_2020_lehet_az_az_ev_amikor_elkezdenek_kihalni_az_individualista_tarsadalmak","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:05","title":"\"Egy járvány idején osztozunk a hülyeség kockázataiban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja kifizetni 2021-től. Most kiderült, Európában is megnyitja pénztárcáját a vállalat.","shortLead":"A TikTok nemrég már bejelentette, hogy az amerikai felhasználók legjobbjait egy előre meghatározott keretből fogja...","id":"20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8596ebe-37e1-4b47-9c25-33f85d1d6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_tiktok_video_fizetes_influenszer_befolyasolo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:03","title":"Európában is pénzt ad a jobb videókért a TikTok, 20 milliárd forintot osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]