[{"available":true,"c_guid":"5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek Magyarországon – derül ki a KSH első félévi mortalitási adataiból. ","shortLead":"A hatodik hónapjába lépett koronavírus-járványnál az utóbbi évek nagy influenzajárványai több halálos áldozatot szedtek...","id":"20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5032ecee-859d-4c75-b1a1-179c8f8456cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e51fdc-b9ff-473d-9b8c-d4c7acc37a56","keywords":null,"link":"/360/20200805_Koronavirus_kontra_influenza_korabban_tobb_aldozatot_szedett_itthon_anathalaz","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:00","title":"Többen haltak meg a korábbi influenzajárványokban, mint most a koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","shortLead":"A valós szám ennél sokkal több lehet a szakértők szerint.","id":"20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1229175b-5bc2-4171-b268-1924466b53fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_afrika_fertozes_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:30","title":"Egymillió koronavírusos van már Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt. A szervezők szerint túl kockázatos lenne megtartani, új időpontja még nincs a fesztiválnak.","shortLead":"A szeptemberre halasztott Pécsi Országos Színházi Találkozót sem tudják megtartani a pandémiás helyzet miatt...","id":"20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8eaaa98-5780-43da-988b-cb9090250f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3e49b8-16a4-44ba-aa40-84fe3f6a3f77","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_poszt_pecsiorszagos_szinhazi_talalkozo_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:46","title":"Elhalasztják a szeptemberre tervezett POSZT-ot is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vád szerint 150 ezer forintot kért alkalmanként.","shortLead":"A vád szerint 150 ezer forintot kért alkalmanként.","id":"20200806_bortonor_szeged_rabok_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f8971-2a47-4b36-9fc0-e45a78e69cb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_bortonor_szeged_rabok_korrupcio","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:56","title":"Azzal gyanúsítanak egy börtönőrt, hogy mobilokat csempészett be a raboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sikeres volt a tanéven kívüli digitális munkarend – üzente az LMP képviselőjének az Emmi parlamenti államtitkára. ","shortLead":"Sikeres volt a tanéven kívüli digitális munkarend – üzente az LMP képviselőjének az Emmi parlamenti államtitkára. ","id":"20200805_Retvari_oktatas_digitalis_munkarend_koronavirus_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf565c7a-b8ff-479b-b8e3-2c779d3ab3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Retvari_oktatas_digitalis_munkarend_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:43","title":"Megkérdezték Rétvárit, hogyan készül a kormány az őszi iskolakezdésre, a válaszból csak a lényeg nem derült ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330b8ee5-1b70-4c0b-be09-1f955f723915","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Katasztrofális hatással lehet a spanyol gazdaságra, ha a járvány miatt végképp elmaradnak a külföldi turisták. Közben I. János Károly exkirály bejelentette, elhagyja az országot, hogy a korrupciós vádak miatt ne legyen teher a monarchia számára.","shortLead":"Katasztrofális hatással lehet a spanyol gazdaságra, ha a járvány miatt végképp elmaradnak a külföldi turisták. Közben...","id":"202032__spanyol_jarvany__bajban_a_gazdasag__menekulo_exkiraly__ujhullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=330b8ee5-1b70-4c0b-be09-1f955f723915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547c8c2a-f798-469a-a2d8-cb020be07acb","keywords":null,"link":"/360/202032__spanyol_jarvany__bajban_a_gazdasag__menekulo_exkiraly__ujhullam","timestamp":"2020. augusztus. 06. 15:00","title":"Spanyolország a vírussal, az exkirály a korrupciós botránnyal küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a1ff88-f51d-4b94-8aab-dec43f21b12b","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Nyugodtan valljuk be: a Sziget-élmény, amivel általában augusztusban tele vannak a lapok, a legtöbb embernek legfeljebb magukat az újságcikkeket jelentik. Ezért a Pótsziget keretei közt most legalább a távolról szemlélődőknek visszaadjuk az augusztusban szokásos hangulatot, amelytől a járvány megfosztott bennünket. ","shortLead":"Nyugodtan valljuk be: a Sziget-élmény, amivel általában augusztusban tele vannak a lapok, a legtöbb embernek legfeljebb...","id":"20200806_potsziget_fesztival_koncertbeszamolo_sziget2020_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a1ff88-f51d-4b94-8aab-dec43f21b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0134420e-6a63-4eff-8332-c2f462cdc918","keywords":null,"link":"/elet/20200806_potsziget_fesztival_koncertbeszamolo_sziget2020_buli","timestamp":"2020. augusztus. 06. 17:20","title":"Pótsziget: itt a minden koncertre ráhúzható beszámoló!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]