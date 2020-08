Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napos, meleg idő lesz, itt-ott, főleg délen lehetnek kisebb viharok.","shortLead":"Napos, meleg idő lesz, itt-ott, főleg délen lehetnek kisebb viharok.","id":"20200808_Alapvetoen_szep_nyari_ido_lesz_nehol_elofordulhat_70_kilometeres_szel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5087f1-d25f-42a6-9230-6868f9d9be2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Alapvetoen_szep_nyari_ido_lesz_nehol_elofordulhat_70_kilometeres_szel","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:12","title":"Alapvetően szép, nyári idő lesz, néhol előfordulhat 70 kilométeres szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert vakságot okoz, de bele is lehet halni a mérgezésbe. Egyre több a halálos áldozat.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államokban arra figyelmeztetnek a hatóságok, hogy ne igyanak az emberek kézfertőtlenítőt, mert...","id":"20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8681e9c-0aa9-49f6-a585-a895ce2f7125","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Egyre_tobben_halnak_bele_az_USAban_hogy_kezfertotlenitot_isznak","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:11","title":"Egyre többen halnak bele az USA-ban abba, hogy kézfertőtlenítőt isznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab8a3ed-b7f2-469f-8a69-25e916629d5d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki környezetbarát módon szeretne hajat mosni, már szilárd sampont is választhat.","shortLead":"Aki környezetbarát módon szeretne hajat mosni, már szilárd sampont is választhat.","id":"202032_terjed_aszilard_sampon_uj_darab_premierje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cab8a3ed-b7f2-469f-8a69-25e916629d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e012e05d-f685-48b7-8fdb-54327154ec3f","keywords":null,"link":"/360/202032_terjed_aszilard_sampon_uj_darab_premierje","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:30","title":"Egyre terjed a szilárd sampon – ami nem összekeverendő a száraz samponnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges zavargássá fajult Bejrútban szombaton a kormányellenes tüntetés, a feldühödött tüntetők kormányépületeket ostromolnak, köztük a környezetvédelmi minisztériumot, a libanoni bankszövetség székházát és az energetikai minisztériumot.","shortLead":"Tömeges zavargássá fajult Bejrútban szombaton a kormányellenes tüntetés, a feldühödött tüntetők kormányépületeket...","id":"20200808_Bejruti_robbanas_zavargasok_a_varosban_a_tuntetok_kormanyzati_epuleteket_tamadnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc28198-1098-41d2-8cee-79a33ed50857","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Bejruti_robbanas_zavargasok_a_varosban_a_tuntetok_kormanyzati_epuleteket_tamadnak","timestamp":"2020. augusztus. 08. 21:35","title":"Bejrúti robbanás: zavargások a városban, a tüntetők kormányzati épületeket támadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem ezren haltak meg.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem...","id":"20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49df0bca-18ff-4749-945a-ca3356b2622a","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:36","title":"Brazíliában meghaladta a hárommilliót a fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8497262-b8b8-4267-95db-c5672a0fbf35","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:00","title":"Marabu Féknyúz: Nem magyar művész, aki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nap alatt széttört Kanada utolsó érintetlen selfjege. Nem is nagyon maradt már selfjég az Északi-sarkon. A legnagyobb letört jéghegy akkora, mint Manhattan, ha sodródni kezd, semmi sem állhatja útját.","shortLead":"Egy nap alatt széttört Kanada utolsó érintetlen selfjege. Nem is nagyon maradt már selfjég az Északi-sarkon...","id":"20200808_A_felmelegedes_ujabb_hatalmas_gyomrost_vitt_be_az_Eszakisarkon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71348e1f-f5bf-4a81-9be4-c8e28d3c091b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200808_A_felmelegedes_ujabb_hatalmas_gyomrost_vitt_be_az_Eszakisarkon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:54","title":"A felmelegedés újabb hatalmas gyomrost vitt be az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is mernek kérni támogatást – magyarázza Mártonffy Zsuzsa, aki az Akiknek két anyja van című új könyvében sok örökbefogadás történetét ismerteti.","shortLead":"Az örökbefogadásnál a vér szerinti anyák, családok a leginkább sajnálatra méltók, mert nem kapnak, szégyenükben nem is...","id":"202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6fb868-364a-438d-91fd-0cfc1d08d0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7386ab-b6d1-465a-aad4-cc92b99d9756","keywords":null,"link":"/360/202032__martonffy_zsuzsa_blogger__orokbefogadasrol_tevhitekrol__vedelemre_szorul","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:00","title":"\"Örökbe fogadót mindenki ismer, de olyan nőt, aki lemondott gyerekéről, szinte senki\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]