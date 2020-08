Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","shortLead":"Gyermekenként 30-40 ezer forintból lehet iskolába küldeni a gyereket, de van, ahol ennél is többe kerül a tanévkezdés.","id":"20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8458f6cb-227b-4049-9470-3fc6de13fcd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_tanev_iskolakezdes_beiskolazas_hitel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:13","title":"Idén is sok család vesz fel hitelt a tanévkezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Origónak adott interjúban a kuratórium új elnöke üzent a kinevezése ellen tiltakozó tanároknak is.","shortLead":"Az Origónak adott interjúban a kuratórium új elnöke üzent a kinevezése ellen tiltakozó tanároknak is.","id":"20200812_Vidnyanszky_az_SZFE_diakjainak_Szakmainak_nevezett_ervekkel_manipulaljak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441b6828-968d-4b2f-a882-fa963eb3cf14","keywords":null,"link":"/kultura/20200812_Vidnyanszky_az_SZFE_diakjainak_Szakmainak_nevezett_ervekkel_manipulaljak_oket","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:50","title":"Vidnyánszky az SZFE diákjainak: Szakmainak nevezett érvekkel manipulálják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fd36bb-178a-49a3-bc7b-d73e8a8763e1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200813_Marabu_Feknyuz_Tuti_hogy_lesz_suli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33fd36bb-178a-49a3-bc7b-d73e8a8763e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a6e55f-e13d-4cda-8663-8df4eaf7f478","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_Marabu_Feknyuz_Tuti_hogy_lesz_suli","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tuti, hogy lesz suli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiskaput kihasználva a TikTok olyan adatokat gyűjtött be az androidos felhasználókról, amelyek a Google szerint a tiltott kategóriába esnek. 