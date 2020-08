Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eleinte csak a Google saját, Pixel mobiljain működött, ma már azonban sok más gyártó eszközére is telepíthető a Google által kiadott Telefon alkalmazás.","shortLead":"Eleinte csak a Google saját, Pixel mobiljain működött, ma már azonban sok más gyártó eszközére is telepíthető a Google...","id":"20200814_google_telefon_alkalmazas_hivaskezelo_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c9802e-38ae-49e1-aa23-26ae9574793a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_google_telefon_alkalmazas_hivaskezelo_android","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:03","title":"Samsung vagy OnePlus telefonja van? Már ön is letöltheti a Google Telefon alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Nemrég a tanároktól azt a jogkörüket vették el, hogy meghatározzák, mit, hogyan és miből tanítsanak az iskolában, most egy széles jogkörrel rendelkező egyenruhást szabadítanak rá a tanintézményekre. Az ellenállás pedig mostanra megszűnt, önműködő a központosítás, írja szerzőnk. Vélemény. ","shortLead":"Nemrég a tanároktól azt a jogkörüket vették el, hogy meghatározzák, mit, hogyan és miből tanítsanak az iskolában, most...","id":"202032_iskola_orizetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1166e0-428f-4c3c-b899-85ccda46fdd5","keywords":null,"link":"/360/202032_iskola_orizetben","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:00","title":"Horn Gábor: A fideszes oktatáspolitika újabb megbocsáthatatlan kártétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd66cb0-003a-41c4-8889-d1470c632eac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal akar tárgyalni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.","shortLead":"Orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal akar tárgyalni Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.","id":"20200815_Mar_nyilvanosan_is_Putyin_segitseget_keri_Lukasenka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcd66cb0-003a-41c4-8889-d1470c632eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967e83c-efac-46fd-925a-0acce7d144d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Mar_nyilvanosan_is_Putyin_segitseget_keri_Lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:49","title":"Már nyilvánosan is Putyin segítségét kéri Lukasenka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felső-Ausztriában negyven Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív.","shortLead":"Felső-Ausztriában negyven Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív.","id":"20200814_ausztria_horvatorszag_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37ed6ab-6977-4318-ae55-c4a13ed9c6a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_ausztria_horvatorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:31","title":"Több tucat osztrák fertőződött meg horvátországi nyaraláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A blokk egy berendezésében zárlat keletkezett, a hibát a szakemberek elhárították.","shortLead":"A blokk egy berendezésében zárlat keletkezett, a hibát a szakemberek elhárították.","id":"20200814_paks_4es_blokk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc7e7bb-9b60-4d8c-ac1d-bb55b4f38f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_paks_4es_blokk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:39","title":"Zárlat okozott hibát, már újra működik a paksi 4-es blokk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b4dd3f-af68-449b-bcba-a5c16be02164","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A héten derült ki, hogy versenybe szállhat a Golden Globe-díjért a Pilátus című magyar tévéfilm. A Szabó Magda regényéből készült adaptáció januárban elhozta Milánóból a legjobb film díját, de hamarosan megméretteti magát Indianapolisban, Dallasban és Sao Paolóban is. Hogyan lehet érzékenyen filmre vinni egy súlyosan terhelt anya-lánya viszonyt? És miért fontos, hogy megpróbáljunk úgy szeretni, ahogy arra a másiknak szüksége van? Interjú a film rendezőjével, Dombrovszky Lindával.","shortLead":"A héten derült ki, hogy versenybe szállhat a Golden Globe-díjért a Pilátus című magyar tévéfilm. A Szabó Magda...","id":"20200813_Pilatus_Dombrovszky_Linda_Szabo_Magda_rendezo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0b4dd3f-af68-449b-bcba-a5c16be02164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099c8f81-29c9-43de-825f-db44c0b1cb05","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Pilatus_Dombrovszky_Linda_Szabo_Magda_rendezo_film","timestamp":"2020. augusztus. 13. 20:00","title":"A feltételekhez kötött szeretet tragédiája – interjú a Golden Globe-esélyes magyar film rendezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által 1801-ben felfedezett törpebolygón.","shortLead":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által...","id":"20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0526b4f3-f681-49e9-a012-ad0440ec08ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:03","title":"Nem várt anyagra bukkantak kutatók a Ceres törpebolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarország kiberkoordinátora az adathalász támadások elszaporodására figyelmeztet.","shortLead":"Magyarország kiberkoordinátora az adathalász támadások elszaporodására figyelmeztet.","id":"20200814_kiberkoordinator_koronavirus_csalo_weblapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082e1004-5869-4d3d-8ef5-5a6551586559","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_kiberkoordinator_koronavirus_csalo_weblapok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:49","title":"42 ezer adathalász honlapot találtak eddig, ami a koronavírussal csap be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]