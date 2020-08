Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","shortLead":"Állítása szerint nem ír ki új választást, de kész a reformokra.","id":"20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e832ef-892f-4f9c-884f-fdda1061938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b5be5-6496-4c8c-8bde-33ffd90dbe9d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Lukasenka_egyszerre_puhul_es_kemenykedik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:42","title":"Lukasenka egyszerre puhul és keménykedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és Nyugat-Európa között ilyen fejlettségi különbség alakult ki.","shortLead":"A középkori európai pestisnek és egy történelmi véletlennek tulajdonítja két amerikai kutató, hogy Kelet-Európa és...","id":"20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b013afd0-8b88-4c4e-b577-891b6c7ca111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d04f0c-0575-4879-b54d-f152e6f15b62","keywords":null,"link":"/360/20200816_jobbagysag_Acemoglu_Robinson_pestis","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:00","title":"A magyar gazdaság egyszer már nagyon lemaradt a Nyugattól egy világjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","shortLead":"A fehérorosz elnök nem szeretné, ha más kezébe kerülne a hatalom.","id":"20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0afe30-9b4e-46af-aae5-f0a233d3295d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f69b97-ebe4-4415-b357-47586ba149c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_aljakszandr_lukasenka_feheroroszorszag_valasztas_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:50","title":"Lukasenka: Amíg engem meg nem ölnek, nem lesz új választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c26e2b-660a-4c0d-b9e2-2a026d3b5a1d","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miután alaposan erodálta, csendben visszavett a „nemzeti” jelző használatából a közintézmény-névadó Orbán-kormány.","shortLead":"Miután alaposan erodálta, csendben visszavett a „nemzeti” jelző használatából a közintézmény-névadó Orbán-kormány.","id":"202033__nemzeti_elnevezesek__cegervaltas__odavissza__tultoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c26e2b-660a-4c0d-b9e2-2a026d3b5a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ba185a-4cc5-4e93-860b-dacc780907d3","keywords":null,"link":"/360/202033__nemzeti_elnevezesek__cegervaltas__odavissza__tultoltak","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:00","title":"Nem minden örök, ami Nemzeti az Orbán-rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17410db5-d059-4006-8f2e-bf5dcb25c375","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben javában tart az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az amerikai cégek nem szívesen mondanak le kínai üzleteikről. A Microsoft, amellett hogy élénken érdeklődik a TikTok iránt, annak is hangot adott, hogy nincsen szándékában kivonulni Kínából.","shortLead":"Miközben javában tart az amerikai-kínai kereskedelmi háború, az amerikai cégek nem szívesen mondanak le kínai...","id":"20200816_microsoft_kinai_piac_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17410db5-d059-4006-8f2e-bf5dcb25c375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526565a5-2786-4d3c-9011-78efe0c3a437","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_microsoft_kinai_piac_tiktok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 10:03","title":"Microsoft: nem megyünk el Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","shortLead":"Az Egyesült Királyság is jelezte, hogy nem fogadja el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét.","id":"20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15783be2-3652-41a8-8fc3-49b23f6b78be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b8c03f-f3e6-44cb-8537-a594ca4ce64c","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_Cihanouszkaja_kesz_vagyok_iranyitani_az_orszagot","timestamp":"2020. augusztus. 17. 10:01","title":"Cihanouszkaja: Kész vagyok irányítani az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","shortLead":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","id":"20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a88b56-d95b-4d2d-8238-5664a0fabc21","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:00","title":"Három játékosnak is pozitív lett a tesztje az UVSE vízilabdacsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]