Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél valamivel olcsóbb A-sorozat új modelljét.","shortLead":"Holnaptól a Samsung újabb telefonja támogatja az új generációs (5G-s) mobilhálózatot: bejelentették a csúcsmodelleknél...","id":"20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59e264ce-a5f1-479b-b201-247f964f79a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd92093a-e1c8-462b-857b-b36c4cd1725b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_samsung_galaxy_a90_5g_specifikacio","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:03","title":"Hivatalos a Samsung új telefonja: tízezrekkel olcsóbb, de van benne erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán sót is adnak mellé.","shortLead":"Talán sót is adnak mellé.","id":"20190902_A_200_millios_hazak_elott_oszt_krumplit_a_Kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2ef1f3-657f-4b45-a06a-27c8fb597d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_200_millios_hazak_elott_oszt_krumplit_a_Kutyapart","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:07","title":"200 milliós házak előtt oszt krumplit a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","shortLead":"Messi mellett versenyben a Puskás-díjért.","id":"20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7ff20-2151-41be-bb7d-b3c3790c406a","keywords":null,"link":"/sport/20190902_Dontos_Zsori_Daniel_a_legszebb_golok_FIFAversenyen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:45","title":"Döntős Zsóri Dániel a legszebb gólok FIFA-versenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"Balla István","category":"itthon","description":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem szakképzésbe adják őket. Az új tanévben is nagyjából ugyanannyian kezdik a gimnáziumot, mint az elmúlt években, és bár a szakgimnáziumok apró növekedést könyvelhettek most el, onnan az utóbbi tíz évben szinte menekültek a gyerekek. A felsőoktatásban van ugyan némi elmozdulás a „termelő szakok” felé, de ez leginkább az informatikusokra igaz, és még mindig a társadalomtudományok viszik a prímet.","shortLead":"Ha saját gyerekeikről van szó, nem veszik be a családok, hogy a munkaalapú társadalom nevében ne gimnáziumba, hanem...","id":"20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725f6970-99c5-43b5-83cb-b36e0ac3d405","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Apro_eredmenyei_lettek_csak_az_orbani_diploma_helyett_szakma_jelszonak","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:30","title":" A szülők csak nem akarják úgy taníttatni a gyereküket, ahogy Orbán mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ccc43e-0112-4cbc-b454-454d11b4ec7a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És már megint az a fránya evolúció az ok.","shortLead":"És már megint az a fránya evolúció az ok.","id":"20190903_Mar_az_anyamehben_kialakulhat_a_kedvenc_etelunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ccc43e-0112-4cbc-b454-454d11b4ec7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3277a47f-2a23-43e1-bdd2-2ac177b2ca7b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190903_Mar_az_anyamehben_kialakulhat_a_kedvenc_etelunk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:15","title":"Már az anyaméhben eldőlhet, mi a kedvenc ételünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből országos, átpolitizált botrányt a Tv2. Az újabb részletek alapján már az is alapvető kérdés, vajon honnan tudott a kormányoldali csatorna az eredetileg bántalmazás miatt indult büntetőügyről.","shortLead":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből...","id":"20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ba6b-6985-404f-990a-8c2cf2a70112","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:30","title":"\"Mikor láttam a Tv2-n, nem kaptam levegőt\" – így lett botrány a Donáth-ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Kis lépésekkel a nagy jövő felé – tervek és kilátások iskolakezdésre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","shortLead":"Korábban viharokat ígértek, de úgy tűnik, ezt megússzuk, csak a szélre érdemes néhány helyen készülni.","id":"20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cddb0-67c2-4a11-a598-f4696e19d142","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Nagy_viharok_nelkul_nehol_durva_szellel_erkezik_az_osz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:34","title":"Nagy viharok nélkül, néhol durva széllel érkezik az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]