[{"available":true,"c_guid":"eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett kiadni. A tudósok értetlenül állnak a jelenség előtt.","shortLead":"Egy, a Nap mögött rejtőző, nagy tömegű fekete lyuk éveken át csendben volt, nemrég azonban újra hangokat kezdett...","id":"20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243396e8-deb5-40b2-9e5e-0dee04e93496","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_nap_fekete_lyuk_szivveres_csillagaszat","timestamp":"2020. június. 11. 10:33","title":"Furcsa hangok érkeztek a Nap mögül, egyelőre a tudósok sem értik, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","shortLead":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","id":"20200609_george_floyd_temetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe7c0f2-13a2-4acb-8adf-869c2b413825","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese","timestamp":"2020. június. 09. 19:16","title":"Élőben közvetítik George Floyd temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6f6660-6882-4367-8e42-8f4247ce6403","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200611_Marabu_Feknyuz_A_fonok_nem_latja_at_a_terepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6f6660-6882-4367-8e42-8f4247ce6403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7a50a2-53e9-4a6c-8407-621aa72d1a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_Marabu_Feknyuz_A_fonok_nem_latja_at_a_terepet","timestamp":"2020. június. 11. 16:35","title":"Marabu Féknyúz: A főnök nem látja át a terepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","shortLead":"A francia gyártó kompakt modellje egyre korosabb, ezért most újból felvarrták a ráncait. ","id":"20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eef133c-6f01-469a-9a97-a82cd2fddb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d659c632-7b15-4a83-8739-6a8d7ffa1ad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_itt_a_felfrissitett_uj_peugeot_308","timestamp":"2020. június. 11. 07:59","title":"Itt a felfrissített új Peugeot 308","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell az érintettnek.","shortLead":"A diáktüntetőt többek közt “ócska kis prolinak” nevezte a kormánypárti publicista, de ezt a bíróság szerint tűrnie kell...","id":"20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1262ce9b-ec6a-4b2c-911b-98cdf03f6992","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_bayer_zsolt_nagy_blanka","timestamp":"2020. június. 09. 18:05","title":"Felmentették Bayer Zsoltot a Nagy Blanka-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A távozó színészek nem nyilatkozhatnak, a stábtagok névtelenül sztárallűröket emlegetnek, a csatorna továbbra is a színészek hozzáállást kifogásolja.","shortLead":"A távozó színészek nem nyilatkozhatnak, a stábtagok névtelenül sztárallűröket emlegetnek, a csatorna továbbra is...","id":"20200610_Folytatodik_a_Mintaapakbotrany_a_TV2_szerint_a_tavozok_a_nezoket_hagytak_cserben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38021f79-ca2e-4285-aafc-3c8daa120395","keywords":null,"link":"/kultura/20200610_Folytatodik_a_Mintaapakbotrany_a_TV2_szerint_a_tavozok_a_nezoket_hagytak_cserben","timestamp":"2020. június. 10. 09:05","title":"Folytatódik a Mintaapák-botrány: a TV2 szerint a távozók a nézőket hagyták cserben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","shortLead":"Tényleg bármit, csak akarni kell.","id":"20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f62445ae-148a-40dd-9016-a026dc674ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94298aca-bff5-4fe7-b12f-4041aa5326a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_A_Passat_az_uj_Zsiguli_amivel_barmit_lehet_szallitani__video","timestamp":"2020. június. 11. 04:07","title":"A Passat az új Zsiguli, amivel bármit el lehet szállítani - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány annyi pénzt vesz el a fővárostól, amiből évente fel tudnák újítani a hidat.","id":"20200610_Lanchid_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738de9b1-8794-417f-aaa1-4244a38e5b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59286b3-8023-45fe-b590-417e3c901571","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. június. 10. 21:27","title":"Karácsony: Lehet, hogy beleroskadunk a Lánchíd felújításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]