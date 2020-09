Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el jól a kocsi adatait, miközben az autóban beszélgettek.","shortLead":"\"Nem rossz egy nem sportos kocsitól\" – mondta a Tesla vezére az ID.3-ról. A VW főnöke viszont úgy tűnik, nem mondta el...","id":"20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba9d22d-7167-4eb0-85b2-2c27c19f47a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45df2100-1559-48f9-87d1-4bc86ec39292","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Video_Elon_Musk_a_VW_vezerevel_kocsikazott","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:25","title":"Videó: Elon Musk a VW vezérével kocsikázott egyet a németek villanyautójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi oldalán. Az iskolában távoktatásra tértek át.","shortLead":"A berettyóújfalui iskolában elrendelt karanténról a szintén Hajdú-Bihar megyei Polgár polgármestere írt közösségi...","id":"20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47dda49-079f-4505-8450-184bf3763694","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_berettyoujfalu_szakiskola_dolgozoi_karantenban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:41","title":"Karanténba került egy berettyóújfalui szakiskola minden egyes dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre többen vannak kórházban. ","shortLead":"Egyre többen vannak kórházban. ","id":"20200908_A_korabbi_napoknal_kevesebb_341_uj_igazolt_fertozottet_talaltak_itthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0580459a-30e7-47fe-8ab7-e02ebe55c8f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_A_korabbi_napoknal_kevesebb_341_uj_igazolt_fertozottet_talaltak_itthon_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:50","title":"Valamivel csökkent az új fertőzöttek száma: 341 esetet találtak keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája a Facebookon mutatta meg, miért nem szabad félvállról venni a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája a Facebookon mutatta meg, miért nem szabad félvállról venni...","id":"20200908_koronavirus_tudogyulladas_fertozes_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6dfcf6-7956-41f8-a0b0-c1fc173cd678","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_tudogyulladas_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:33","title":"Semmelweis Egyetem: Ezt művelte 18 nap alatt egy magyar beteg tüdejével a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","shortLead":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","id":"20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5ba28-2623-4853-82bf-fc2d31bb14fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:08","title":"A hangját leszámítva Ken Block szerint is elképesztő egy villany versenyautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de1cac4-70a6-4d34-af36-a4d18bb02082","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Mind kommunikátorszerű csukott állapotában, mind táblagépes jellegű nyitott helyzetében magára vonzza a tekinteteket a dél-koreai gyártó újdonsága, mely a több fronton is tetten érhető spórolás ellenére is igencsak magas áron kelleti magát.","shortLead":"Mind kommunikátorszerű csukott állapotában, mind táblagépes jellegű nyitott helyzetében magára vonzza a tekinteteket...","id":"20200907_samsungz_fold2_teszt_velemeny_hajlekony_kepernyo_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de1cac4-70a6-4d34-af36-a4d18bb02082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb61017-8616-4adc-b31f-f7165f250638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_samsungz_fold2_teszt_velemeny_hajlekony_kepernyo_osszehajthato_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:30","title":"Ez a telefon egy tekintetmágnes: teszten a Samsung hajlékony csúcsmobilja, a Z Fold2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán dolgoztak. A távmunka annyira bejött, hogy a legtöbben folytatni akarják. Csakhogy az adózás szempontjából ezzel vékony jégre kerülhetnek, és nemcsak ők, hanem az őket alkalmazó cégek is.","shortLead":"A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán...","id":"20200908_Adocsapda_lehet_a_home_office_egymillio_europai_polgarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560a44d-a66a-4cb9-87ce-e581a5633a57","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Adocsapda_lehet_a_home_office_egymillio_europai_polgarnak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:17","title":"Adócsapda lehet a home office egymillió európai polgárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","shortLead":"Zinedine Zidane fiatal és már most nagyon drága focistákat tervez igazolni az öregedő Real Madridhoz.","id":"20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668fde72-fb8e-451b-817e-a27ddbcbabeb","keywords":null,"link":"/sport/20200907_real_madrid_mbappe_haaland_camavinga","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:28","title":"Újra galaktikus csapatot építenek Madridban nyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]