[{"available":true,"c_guid":"226578d0-69c3-4cf8-b814-829f612f446a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„A kataklizma árt a művészetnek” – hangzik el az egyszerű, ám velős megállapítás Az ember gyermeke című filmben. Kisebb túlzással ez az elcsépelt és talán egyértelmű megállapítás mostanra kezd életszerűvé válni. Hiszen az elmúlt időszak globális történései egyértelműen nem kedveznek a kultúrának, sőt megbénítják azt, illetve a képzőművészeti életet. Aminek jeles példája többek közt számtalan meg nem tartott, jobban mondva elhalasztott művészeti esemény, illetve a kisebb-nagyobb intézmények időszakos bezárása.","shortLead":"„A kataklizma árt a művészetnek” – hangzik el az egyszerű, ám velős megállapítás Az ember gyermeke című filmben. Kisebb...","id":"20200908_Lesz_ido_elgondolkodni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226578d0-69c3-4cf8-b814-829f612f446a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f28fe2-91c9-4b38-bf19-037449b6c205","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200908_Lesz_ido_elgondolkodni","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:33","title":"Lesz idő elgondolkodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztek harmadik fázisánál tartó oltóanyagokat többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Peruban, Marokkóban, Argentínában és Jordániában vizsgálják.","shortLead":"A klinikai tesztek harmadik fázisánál tartó oltóanyagokat többek között az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben...","id":"20200908_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d439ef82-55eb-4f11-bcdb-9c8bf353de90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_kina","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:13","title":"Százezreknek adtak már be két kínai koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","shortLead":"Franciaország 1996 óta várt egy újabb győzelemre. ","id":"20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a461ae3-3f36-4610-a372-02eb9baea2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c8cc7b-653f-4fcd-a4c4-d81fb65c00cd","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Eksztazisban_kozvetitette_a_francia_kommentator_Pierre_Gasly_monzai_gyozelmet","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:18","title":"Eksztázisban közvetítette a francia kommentátor Pierre Gasly győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133de84-cd01-4185-ad80-cc14b9610f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórházi kezelések száma 4-5 hét múlva nőhet, rá két hétre pedig már a halálozások száma is – figyelmeztetnek a magyar szakértők.","shortLead":"A kórházi kezelések száma 4-5 hét múlva nőhet, rá két hétre pedig már a halálozások száma is – figyelmeztetnek a magyar...","id":"20200908_pecs_viruskutatok_koronavirus_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f133de84-cd01-4185-ad80-cc14b9610f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9af7f8-5720-43cd-8c49-c7be259301be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_pecs_viruskutatok_koronavirus_fiatalok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:03","title":"Pécsi víruskutatók elmagyarázták, miért a fiatalokat érinti jobban a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","shortLead":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","id":"20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d66160-b912-428f-9ca9-d0a6b6cf6577","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:39","title":"Még az ITM-nél van a Színművészeti összes pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint most kisebb a baj, mint az első hullámban volt, de a fenyegetettség nem az. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint most kisebb a baj, mint az első hullámban volt, de a fenyegetettség nem az. ","id":"20200907_merkely_bela_koronavirus_jarvany_teszteles_vasarlasi_sav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ef0b3c-9740-4753-b9b6-e91673faad72","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_merkely_bela_koronavirus_jarvany_teszteles_vasarlasi_sav","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:38","title":"Merkely tesztelné a tanárokat, visszahozná az idősek vásárlási sávját és betiltaná az éjszakai bulikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800 millió forintos bírságot kapott, a Mediaworks vállalta, hogy az egész cégcsoport hirdetési gyakorlatát rendbe szedi.","shortLead":"Átverős hirdetéseket jelentetett meg a kormánypárti médiacsoport központi cége, a Mediaworks. A hirdetések gazdája 800...","id":"20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c81c9d0-f4ac-4739-a59a-fedbeccd8b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d52b1c-a1c3-4fbf-899f-24bed72fa8ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Rendet_kell_tenni_a_fideszes_mediabirodalomban_atveros_hirdetesek_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:19","title":"Rendet kell tenni a fideszes médiabirodalomban átverős hirdetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910","c_author":"Nissan","category":"brandcontent","description":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg elektronikus kütyü és vezetőtámogató rendszer, hogy az ember csak kapkodja a fejét, ha szétnéz az autószalonok kínálatában. De mi alapján és hogyan válasszunk autót, ha számunkra a család, a környezetvédelem, a stílus vagy épp a megbízhatóság az első? Az alábbiakban adunk néhány tanácsot a különféle csoportokba sorolható sofőrök számára. ","shortLead":"A belső égésű motorok mellett ma már ott vannak a hibrid és teljesen elektromos járművek, na meg a rengeteg...","id":"20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d09d584-5b82-4072-a473-bdca40013910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031b435c-a58e-4900-b45a-c8c20b4e2ec3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200813_Melyik_az_onhoz_leginkabb_passzolo_auto_Nissan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:30","title":"Mindenki mást keres a volán mögött: Önhöz mi passzol leginkább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]