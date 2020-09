Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","shortLead":"Már heten fertőződtek meg a Paris Saint-Germain csapatából.","id":"20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e53da2-0dc4-4128-aeb5-9408af063ab9","keywords":null,"link":"/sport/20200908_kylian_mbappe_koronavirus_foci","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:28","title":"Kylian Mbappé is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rektori Konferencia által kezdeményezett megbeszélést technikai okok miatt halasztották el. ","shortLead":"A Magyar Rektori Konferencia által kezdeményezett megbeszélést technikai okok miatt halasztották el. ","id":"20200908_Egy_nappal_elhalasztottak_az_egyeztetest_a_Szinmuveszeti_helyzeterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df20aae-f5d5-4c11-bb68-d709feff1d95","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Egy_nappal_elhalasztottak_az_egyeztetest_a_Szinmuveszeti_helyzeterol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:01","title":"Egy nappal elhalasztották az egyeztetést a Színművészeti helyzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában megnőtt a koronavírus-tesztek iránti igény, ezért vetik be az autókat.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában megnőtt a koronavírus-tesztek iránti igény, ezért vetik be az autókat.","id":"20200908_teszt_muller_cecilia_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed6b98b-2ac3-453c-8dd9-77a96a9efaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_teszt_muller_cecilia_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:45","title":"Bevetette Müller Cecília a tartalékot a tesztek szállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51341ba-80ba-42ff-a440-ac9a7c571414","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo által elfogadott vállalati forgatókönyvben többek között olyan célkitűzések szerepelnek, mint az üvegházhatású gázok kibocsátásának 50 százalékos csökkentése, valamint új technikák alkalmazásával a szállítási folyamatok során használt műanyagok teljes felszámolása.","shortLead":"A Lenovo által elfogadott vállalati forgatókönyvben többek között olyan célkitűzések szerepelnek, mint az üvegházhatású...","id":"20200908_lenovo_zold_terv_kornyezetvedelem_uveghazhatasu_gazok_zero_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51341ba-80ba-42ff-a440-ac9a7c571414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617101d4-6dff-4608-98c0-5c7768afcb60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_lenovo_zold_terv_kornyezetvedelem_uveghazhatasu_gazok_zero_kibocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 13:33","title":"Előállt 10 éves tervével a Lenovo: önzáró doboz, visszaküldhető csomagolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tony Blair, a britek egykori miniszterelnöke szerint ha valakinek beadják a koronavírus elleni vakcinát, azt fel kellene tüntetni a digitális személyi igazolványában is. (Ennek hazai megfelelője az egy ideje már forgalomban lévő e-személyi.) A Big Brother Watch jogvédő szervezet szerint ez nem olyan jó ötlet.","shortLead":"Tony Blair, a britek egykori miniszterelnöke szerint ha valakinek beadják a koronavírus elleni vakcinát, azt fel...","id":"20200910_tony_blair_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina_digitalis_szemelyi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0215cf-fef3-4b18-a0c4-722bb5ef28a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_tony_blair_koronavirus_jarvany_oltas_vakcina_digitalis_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:03","title":"Tony Blair szerint be kellene írni a személyibe, hogy ki kapott koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","shortLead":"Az egyetem kancellárja megerősítette, és annyit mondott, már nagyon várják a pénzt.","id":"20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171c4752-659a-47f4-9e5c-2d7ef4aafdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d66160-b912-428f-9ca9-d0a6b6cf6577","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Tovabbra_is_a_miniszteriumnal_van_az_SZFE_osszes_penze","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:39","title":"Még az ITM-nél van a Színművészeti összes pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált összeomlása óta gondnokság alatt van. A Britney Spears életét alapjaiban meghatározó jogi megállapodás körül olyan sok a titkolózás, hogy a rajongói és néhány jogvédő szerint az énekesnő valójában visszaélés áldozata.","shortLead":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált...","id":"20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa36d-72e1-4976-bfbb-110d59f53693","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:00","title":"Valaki szabadítsa ki Britney Spearst! De miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája a Facebookon mutatta meg, miért nem szabad félvállról venni a koronavírus-járványt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája a Facebookon mutatta meg, miért nem szabad félvállról venni...","id":"20200908_koronavirus_tudogyulladas_fertozes_megbetegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6dfcf6-7956-41f8-a0b0-c1fc173cd678","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_tudogyulladas_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:33","title":"Semmelweis Egyetem: Ezt művelte 18 nap alatt egy magyar beteg tüdejével a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]