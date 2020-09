Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4330818d-4609-4a3e-b620-830b9f4786b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz európai parlamenti képviselőjének családjához is került egy államilag támogatott programra kapott milliókból. Az erről szóló kérdést a legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította.\r

","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a Fidesz európai parlamenti képviselőjének családjához is került egy államilag támogatott...","id":"20200921_jaroka_livia_hadhazy_akos_polt_peter_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4330818d-4609-4a3e-b620-830b9f4786b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaad4e61-7643-4e29-91d6-9fb7892f7060","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_jaroka_livia_hadhazy_akos_polt_peter_feljelentes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:34","title":"Feljelentésnek vette a Járóka Lívia ügyében feltett kérdést Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt, miután a járványügyi korlátozások bevezetésekor 10 százalékot esett a szektor.","shortLead":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt...","id":"20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd5dff-f074-4f6a-b21a-6f70678258d1","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:10","title":"Nagyot esett a kiskereskedelem tavasszal, csak mostanra érte el a tavalyi szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a283db-1709-4c64-a372-2c031098ceeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ideig szünetelt a játék. ","shortLead":"Egy ideig szünetelt a játék. ","id":"20200920_Alpaka_futball_meccs_palya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a283db-1709-4c64-a372-2c031098ceeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c806b155-8a15-459c-a9b1-3bc444f7b4e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Alpaka_futball_meccs_palya","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:17","title":"Alpaka rohant a pályára egy angol focimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","shortLead":"A kormányfő szerint tavasszal beváltak az akciócsoportok, ezért újra segítségül hívja őket.","id":"20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e6936f-3490-4b40-ac88-3ca6ff04e228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20146e86-1356-4a4f-9264-e944355f5eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_orban_viktor_koronavirus_akciocsoport","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:06","title":"Orbán: Visszatérnek az akciócsoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","id":"20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60f1c5f-2a46-4775-816b-da5519b060ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:33","title":"Dobrev Klára: Az a kormány, amely 16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt mindenkinél drágábban, az nem egyszerűen pazarol, hanem valószínűleg lop is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","shortLead":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","id":"20200921_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587ccae1-79a7-499d-98f7-cbe0c3c78a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:23","title":"Elszabadulhat a járvány a briteknél, kemény fellépésre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8","c_author":"","category":"elet","description":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","shortLead":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","id":"20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83bbc0-57af-4875-bd85-6ff1f4ed431b","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:29","title":"Jennifer Aniston készült némi meglepetéssel az online Emmy-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","shortLead":"A tavalyi, száraz dió ára már most háromezer forint felett van.","id":"20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6feeb5e7-1775-4e1d-a8aa-508864d23282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb88d97-2111-4385-b9bb-ef84bef4f4e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_diotermes_dio_ar_dragul_a_csonthejas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 13:26","title":"Drága a dió, és még drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]