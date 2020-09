Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","shortLead":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","id":"20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fbde-f94d-489b-a112-bbcd0db1df96","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:15","title":"Bejelentette visszavonulását Torghelle Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok felett, ahová a képet megpróbálták feltölteni. A Facebook már orvosolta a bajt.","shortLead":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok...","id":"20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92aae2-e083-46de-bd3a-fe1845483673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:33","title":"Súlyos biztonsági rés tátongott az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Pár dolgot mintha így is elfelejtett volna megemlíteni a jelen gazdasági problémáival kapcsolatban.","shortLead":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke...","id":"20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc79e95-47ce-4bd5-905b-8059985f3662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:16","title":"Miközben gyengélkedik a forint, Matolcsy inkább az évtized arculatáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szilvásváradi pisztráng után második magyar édesvízi halként az akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós oltalmat kapott. Ezzel már 62-re emelkedett azoknak a magyar agrártermékeknek a száma, amelyek földrajzi árujelzője az Európai Unióban oltalmat élvez.","shortLead":"A szilvásváradi pisztráng után második magyar édesvízi halként az akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós...","id":"20200925_Unios_oltalom_ala_kerul_az_akasztoi_szikiponty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed98b3d0-bc71-44ef-bbfa-b8fc8ca3d27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Unios_oltalom_ala_kerul_az_akasztoi_szikiponty","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:08","title":"Uniós oltalom alá kerül az akasztói szikiponty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","shortLead":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","id":"20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fcef8-eca9-46ec-8d5b-6fa25d9297e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:03","title":"Egy levegővel 3 óra 42 percen át volt a víz alatt egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a759849-0c92-431c-9ade-e0eff32bcace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A logóját is megváltoztatják a több szempontból is a rabszolgatartásra utaló márkának.","shortLead":"A logóját is megváltoztatják a több szempontból is a rabszolgatartásra utaló márkának.","id":"20200924_uncle_bens_original_nevvaltoztatas_rasszizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a759849-0c92-431c-9ade-e0eff32bcace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8790b2a-8571-4727-aaeb-ac8ac24ef87f","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_uncle_bens_original_nevvaltoztatas_rasszizmus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:21","title":"Vége a rasszista nevű Uncle Ben'snek, Ben's Original lesz helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen juthatnak porszemek a zsanérba. A dél-koreai gyártó már elő is rukkolt a megnyugtató megoldással.","shortLead":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen...","id":"20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0386f1-4412-4463-b31a-0f76bbf99353","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:03","title":"A Samsungnak ez a megoldása az újfajta mobilok képernyőjének nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken zivatarokkal érkezik a hidegfront, amiből még szombatra is jut, vasárnap pedig már igazi ősz lesz.","shortLead":"Pénteken zivatarokkal érkezik a hidegfront, amiből még szombatra is jut, vasárnap pedig már igazi ősz lesz.","id":"20200924_lehules_hetvege_hidegfront","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3df489-7790-4e48-af86-abc89177291f","keywords":null,"link":"/elet/20200924_lehules_hetvege_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:41","title":"Jön a lehűlés: vasárnap már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]