[{"available":true,"c_guid":"85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","shortLead":"A pedofil bűncselekményeknél nincs bocsánat, nem lehet megértés - mondta Kocsis Máté.","id":"20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85cf3320-c495-4aca-b9a0-84e9c082673d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1ec05c-95ed-4722-89fa-7190560a5496","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_kocsis_kaleta_pedofil_buncselekmeny_lista","timestamp":"2020. július. 12. 10:00","title":"Kocsis: A pedofil bűncselekménynél már a gondolatot is büntetni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárok szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.\r

\r

","shortLead":"Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai...","id":"20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9ffbaa-495b-4c07-b1fb-97355d47bf07","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Elo_kozvetitesek_sorozatat_inditja_a_New_Yorki_Metropolitan_Opera","timestamp":"2020. július. 12. 20:48","title":"Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adcb54b-8fb4-46c4-b6de-2b725a2b9773","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány óra erejéig fizetés nélkül lehet majd hozzájutni a Ubisoft 2016-ban kiadott, de máig szórakoztató Watch Dogs 2 játékának PC-s változatához.","shortLead":"Néhány óra erejéig fizetés nélkül lehet majd hozzájutni a Ubisoft 2016-ban kiadott, de máig szórakoztató Watch Dogs 2...","id":"20200711_ubisoft_forward_ingyen_jatek_watch_dogs_2_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9adcb54b-8fb4-46c4-b6de-2b725a2b9773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d06795b-bc9d-4d11-8005-8741156e381c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_ubisoft_forward_ingyen_jatek_watch_dogs_2_letoltes","timestamp":"2020. július. 11. 12:03","title":"6000 forint helyett ingyen töltheti le a Ubisoft hackeres játékát, a Watch Dogs 2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát, Wilfried Zahát.","shortLead":"A brit rendőrök őrizete vettek egy 12 éves fiút, aki rasszista üzenetekkel zaklatta a Crystal Palace fekete csatárát...","id":"20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b1de46-e9df-4888-bad3-dfa8ba3c2916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4745575e-ebdd-48ea-89ca-9dfa788958e2","keywords":null,"link":"/elet/20200712_12_eves_rasszistat_vett_orizetbe_a_brit_rendorseg","timestamp":"2020. július. 12. 21:11","title":"12 éves rasszistát vett őrizetbe a brit rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövő héten eldőlhet, érkezik-e Dzsudzsák Balázs az NB II-be kieső Debreceni VSC-hez.","shortLead":"Jövő héten eldőlhet, érkezik-e Dzsudzsák Balázs az NB II-be kieső Debreceni VSC-hez.","id":"20200711_Dzsudzsak_akar_jovo_heten_alairhat_a_Lokihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39a3aca-5194-48ce-a498-57981a0b4ca3","keywords":null,"link":"/sport/20200711_Dzsudzsak_akar_jovo_heten_alairhat_a_Lokihoz","timestamp":"2020. július. 11. 20:32","title":"Dzsudzsák akár jövő héten aláírhat a Lokihoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága fiskálisnak titulálták a jogegyenlőség elvéhez a jogállamiságot nélkülöző időkben is konokul ragaszkodó Vámbéry Rusztemet.","shortLead":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága...","id":"202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da4fd23-8731-43c7-b3a3-1b0b531e75ed","keywords":null,"link":"/360/202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","timestamp":"2020. július. 12. 16:00","title":"József Attilát és Rákosi Mátyást is védte a „gondolatszabadság prófétája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében az UIA ukrán légitársaság Kijevbe tartó gépét – közölték az iráni hatóságok.","shortLead":"A légvédelmi egység műszereinek rossz beállítása és a kommunikáció hiánya miatt lőtték le januárban Teherán közelében...","id":"20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ff29a-5985-454f-8a47-1004423e5262","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Iran_megmagyarazta_miert_lottek_le_az_ukran_utasszallitot","timestamp":"2020. július. 12. 21:44","title":"Irán megmagyarázta, miért lőtték le az ukrán utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97a24ba-e9d8-4407-ba3a-a3bfdc2c95c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente több mint ezer gyalogost gázolnak el a zebrán, a független Székely Sándor ezért több változtatást is javasol. ","shortLead":"Évente több mint ezer gyalogost gázolnak el a zebrán, a független Székely Sándor ezért több változtatást is javasol. ","id":"20200711_Megvaltozhat_a_KRESZ_a_zebraminimumot_vizsgalja_a_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97a24ba-e9d8-4407-ba3a-a3bfdc2c95c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e371c26d-145c-4ebf-9cc5-e923a3738a87","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Megvaltozhat_a_KRESZ_a_zebraminimumot_vizsgalja_a_miniszterium","timestamp":"2020. július. 11. 09:26","title":"Túl sok gyalogost ütnek el, megváltozhat a KRESZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]