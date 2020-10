Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3 százalékkal emelkedtek a bérköltségek az állami támogatások ellenére.","shortLead":"Hat százalékkal csökkentették a létszámot a hazai tőzsdei cégek a koronavírus első hulláma idején, miközben 3...","id":"20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bee8091-d17c-4aa0-81ef-c5646ab5ed65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9c64fa-f3c6-485a-939c-8bdb84552236","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_6700_embert_kuldtek_el_a_magyar_tozsdei_cegek","timestamp":"2020. október. 05. 09:29","title":"6700 embert küldtek el a magyar tőzsdei cégek az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden egy támogató petíciót is átadtak az autonómiájukért futóknak.","shortLead":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden...","id":"20201004_SZFE_stafeta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c0a29-2bc5-478b-9f51-4bf2c2adcb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_SZFE_stafeta","timestamp":"2020. október. 04. 17:30","title":"Befutottak Szegedre a színművészetisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02c602a-5d51-49ad-bec9-5deb78f94f43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit. ","id":"20201005_Meghalt_Thomas_Jefferson_Byrd_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02c602a-5d51-49ad-bec9-5deb78f94f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f515bc5-3961-4f16-9339-b1bd6cd60380","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_Meghalt_Thomas_Jefferson_Byrd_szinesz","timestamp":"2020. október. 05. 10:02","title":"Lövöldözésben meghalt Thomas Jefferson Byrd színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb7a9a9-a196-4c67-95e7-5f6c3db61b0c","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"1990 őszén tartották az első önkormányzati választásokat a rendszerváltás utáni Magyarországon, a tanácsokat felváltó rendszer heves viták árán jött csak létre. Bár sosem volt tökéletes, azóta az önkormányzatiság jelentősen vesztett súlyából és került politikai befolyás alá - leginkább az elmúlt évtizedben. ","shortLead":"1990 őszén tartották az első önkormányzati választásokat a rendszerváltás utáni Magyarországon, a tanácsokat felváltó...","id":"20201003_onkormanyzatisag_30_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb7a9a9-a196-4c67-95e7-5f6c3db61b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ff8520-3a08-46f4-bfc9-ed035cb6fac0","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_onkormanyzatisag_30_eve","timestamp":"2020. október. 03. 14:00","title":"Kis köztársaságok helyett a kormány kiszolgáló személyzetévé váltak az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest. Budapesten költik a legtöbb pénzt.","shortLead":"A kormány is nagyjából harmadával kevesebbet költ építkezésre, de a megrendeléseinek száma még nőtt is 2019-hez képest...","id":"20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd15c86-f052-41c3-96d9-358bd09ccf2e","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_kevesebb_az_epitoipari_kozbeszerzes_az_onkormanyzatoknal_a_legnagyobb_a_visszaeses","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Jóval kevesebb idén az építőipari közbeszerzés, a tavalyi felére esett az önkormányzati megrendelések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","shortLead":"A Lenovo ThinkBook 15 Gen 2 i laptopban egy vezeték nélküli fülhallgató is helyet kapott.","id":"20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8dd631f-414e-43c9-b4df-eb86a815a6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b01c9c-86bf-43fb-b51f-f67b16e6d703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_lenovo_thinkbook_15_gen_2_i_laptop_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2020. október. 05. 06:03","title":"A Lenovo kitalálta, hogy nem fogjuk elhagyni a vezeték nélküli fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes élet felé. A rendszeres könyvolvasók aránya a rendszerváltáskor még közel háromszor akkora volt, mint jelenleg.","shortLead":"A legújabb olvasásszociológiai kutatás szerint az elmúlt 15 év alatt újabb nagy lépést tett az ország a könyvmentes...","id":"202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8071641-356c-4e3c-845a-bdbd19627acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48575ef7-8078-43e9-ac40-3043239378f8","keywords":null,"link":"/360/202040_olvasasszociologiai_gyorsfenykep_ujabblepesakonyvmentes_elet_fele","timestamp":"2020. október. 04. 11:00","title":"Magyarországon a felnőttek több mint fele soha nem vesz könyvet a kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","shortLead":"Minden készen áll a Dacia első elektromos autójának bemutatkozására. ","id":"20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e2dcc1f-2548-4a24-a5dc-8cf9b77f8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0bf595-6b87-48d4-b0fb-93774da4eaff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Jovo_heten_jon_az_elektromos_Dacia","timestamp":"2020. október. 05. 10:55","title":"Jövő héten jön az elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]