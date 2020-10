Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére, hogy elismerje.","shortLead":"Mary Trump szerint a nagybátyja a „megbocsáthatatlan gyengeség” jelét látja a betegségben – ezért is esik nehezére...","id":"20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20db4526-7267-4df7-bb0a-00c19fbfb76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840259ea-e187-43a7-910c-3dc0b9e22ed4","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Donald_Trump_unokahuganak_megvan_a_velemenye_az_elnok_betegsegerol","timestamp":"2020. október. 05. 12:10","title":"Donald Trump unokahúgának megvan a véleménye az elnök betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát befogadták. Öt évvel ezelőtt arról is beszélt, hogy lehet, hogy kevesebbet néz tükörbe, mint amennyit kéne. ","shortLead":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát...","id":"20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91e3624-f6cc-4801-822e-295858a36444","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Az öt évvel ezelőtti Vidnyánszky Attila: Az ember hajlamos gőgössé válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint az ismert homofób testvérpár a rendőrség passzivitását kihasználva akadályozta meg, hogy egy gyerekeknek szóló műsort a tervek szerint tartsanak meg Budapesten.","shortLead":"A jogvédők szerint az ismert homofób testvérpár a rendőrség passzivitását kihasználva akadályozta meg...","id":"20201005_helsinki_bizottsag_budahazy_edda_gyorgy_tuntetes_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=025a13c0-dd0c-40ed-a5de-5a213ef1a52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1841e85c-e8b5-4f58-bfc3-2a42837d51c8","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_helsinki_bizottsag_budahazy_edda_gyorgy_tuntetes_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_konyv","timestamp":"2020. október. 05. 15:25","title":"Helsinki: A rendőrség nem védte meg Budaházyéktól a Meseország-matiné közönségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt.","id":"20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83df2b7d-d78e-4ef9-8b5d-2a619090654a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_virologus_pcr_teszt_koronavirusteszt_koronavirus_laboratorium_rusvai_miklos","timestamp":"2020. október. 05. 20:13","title":"Virológus: 10 labor tesztjeit fogadják el az országban, miközben 300 másik helyen is lehetne tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot követelt a koronavírus-járvány.","shortLead":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot...","id":"20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eab231-0482-4952-9fc8-3407832c8b92","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","timestamp":"2020. október. 05. 08:21","title":"35 millió felett az összes fertőzött száma, több mint 10,6 millióan most is koronavírusosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként méreti meg magát.","shortLead":"Turóczyné Székely Anita tavaly még a Fidesz–KDNP színeiben indult az önkormányzati választáson, most függetlenként...","id":"20201005_levelek_polgarmester_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ffa41a-5a26-4f88-a6a6-5b7943745cf2","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_levelek_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. október. 05. 17:05","title":"Egy jelölt indul a zaklatás miatt elítélt fideszes polgármester székéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","shortLead":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","id":"20201005_zara_hm_bezarasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81034c4a-5a7b-449a-96c4-72bd31584e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_zara_hm_bezarasok","timestamp":"2020. október. 05. 17:50","title":"Több száz Zara és H&M zár be visszaesés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]