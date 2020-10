Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna exelnöke az október végi helyhatósági választásokra kampányolt volna eredetileg.","shortLead":"Ukrajna exelnöke az október végi helyhatósági választásokra kampányolt volna eredetileg.","id":"20201005_porosenko_koronavirus_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158dc97a-73d2-4015-ac8c-b9387ea80950","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_porosenko_koronavirus_ukrajna","timestamp":"2020. október. 05. 14:57","title":"Kórházba került a koronavírusos Petro Porosenko","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","id":"20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14207b26-5a9b-4c0a-b974-eaf9254a7ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","timestamp":"2020. október. 06. 08:03","title":"A 2017-es szintre estek vissza az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepetéssel készült a BKK.","shortLead":"Meglepetéssel készült a BKK.","id":"20201004_Maszkot_kapott_a_6os_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40250df8-6f72-404d-9115-a9c778eba73a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Maszkot_kapott_a_6os_villamos","timestamp":"2020. október. 04. 16:12","title":"Maszkot kapott a 6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint amilyen az valóban volt.\r

","shortLead":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint...","id":"20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c406986-78fd-442e-b9fc-02ddb02f6f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 07:36","title":"Trump ellenfelének újabb koronavírustesztje lett negatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","shortLead":"A Kádár-korban \"ellenségesnek\" bélyegzett Ilia Mihállyal közölt beszélgetést a szolnoki irodalmi folyóirat, az Eső.","id":"202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b0684c2-8007-4bb4-9343-c768e6d29388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571c9d3-863d-414e-a920-89a8462ed211","keywords":null,"link":"/360/202040_folyoirat__fohajtas_boldog_zoltan_atapai_nadragos_ember","timestamp":"2020. október. 05. 14:00","title":"A Facebookon már nincs ott, de 86 évesen is aktív a Tiszatáj nevezetes szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok koronavírus-fertőzött elnökét. Donald Trump eddig is sokszor lepett meg másokat a váratlan húzásaival, a kórház korai elhagyása is ilyen lehet, ahogy maga a kezelése sem volt mindennapi. Bár a tőzsdék egyelőre úgy teljesítenek, ahogy azt szinte mindenki várta – a betegség hírére kicsit estek, a kórházelhagyás lehetőségére emelkedtek –, az elmúlt napok eseményei előrehozhatják a nagy gazdasági mentőcsomag elfogadását. ","shortLead":"Mindenki azt figyeli, hogy milyen hatása lesz annak, hogy hétfőn vélhetően hazaengedik a kórházból az Egyesült Államok...","id":"20201005_Trump_koronavirus_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5367a36-a663-4a7f-9341-5f17c3dae9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Trump_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"Trump betegsége még jobban megkavarta a kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak – jelentette hétfő reggel az örmény, illetve az azeri védelmi minisztérium.\r

\r

","shortLead":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak...","id":"20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc8bb1-01e0-4bda-a958-a1df9326731d","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 05. 12:30","title":"Karabahi háború: tovább lövi egymást Azerbajdzsán és Örményország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","shortLead":"A vádlott azt mondta az ismerősénék, hogy pozitív lett a tesztje, csomagoljon össze, mert jönnek érte a mentők. ","id":"20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f47364-972f-4e52-b741-628c01003ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_koronavirus_teszt_vicc_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:01","title":"Pozitív koronavírusteszttel akarta megviccelni az ismerősét, vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]