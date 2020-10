Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz közel álló Zhenhua Data. A csomag egy része nemrég kiszivárgott. A Telex szerint a listában több mint 700 magyar neve szerepel, köztük most is aktív politikusoké és cégvezetőké.","shortLead":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz...","id":"20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75cdeb-4a80-4dce-9d37-cb3faad7ab66","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","timestamp":"2020. október. 13. 12:33","title":"Hollik, Kubatov és Kunhalmi neve is ott van a nagy kínai adatcsomagban, amit hírszerzői céllal készíthettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa221f5-0389-4d76-98b1-3063223974fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Opel vezére szerint az uniós környezetvédelmi célkitűzések teljesítése fontosabb feladat az autóeladások növelésénél.","shortLead":"Az Opel vezére szerint az uniós környezetvédelmi célkitűzések teljesítése fontosabb feladat az autóeladások növelésénél.","id":"20201013_Az_Opelnek_az_eladasoknal_is_fontosabb_az_emisszios_normak_betartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa221f5-0389-4d76-98b1-3063223974fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b35ade-5d1b-4a60-b9a0-6100babcedf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Az_Opelnek_az_eladasoknal_is_fontosabb_az_emisszios_normak_betartasa","timestamp":"2020. október. 13. 08:02","title":"Az eladásoknál most egy fontosabb van az autóiparban, a büntetések elkerülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","shortLead":"Az összellenzéki jelöltnek csak megszorongatnia sikerült a kormánypárt jelöltjét vasárnap.","id":"20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0da3572-c0d1-4ad4-893a-ca481162b7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e42984-eff1-40d0-a714-5f9dd181614a","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_A_fideszes_Koncz_Zsofia_nyerte_a_borsodi_idokozi_valasztast","timestamp":"2020. október. 11. 20:42","title":"A fideszes Koncz Zsófia nyerte a borsodi időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több, mint 1500 főt ápolnak kórházban és 160-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Több, mint 1500 főt ápolnak kórházban és 160-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201013_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6d7b68-cc55-42b1-923c-e271f4a8ad02","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 13. 08:39","title":"Meghalt 28 beteg és 1025 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","shortLead":"Este fél hétig 34 627 választópolgár szavazott. ","id":"20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea3f2f3-e6cd-4a58-baea-d0ad02dea074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbd01f2-b0c2-44b3-97a4-71ac4ab9455f","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_4457_szazalek_leszavazott_a_szerencsi_idokozin","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"44,57 százalék leszavazott a szerencsi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa tünetmentes, de van egy koronavírusos kollégája.","shortLead":"A Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa tünetmentes, de van egy koronavírusos kollégája.","id":"20201012_Karanten_Varhelyi_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559e561a-d184-4442-a7b5-d42434aed72d","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Karanten_Varhelyi_Oliver","timestamp":"2020. október. 12. 09:02","title":"Karanténba vonul Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872","c_author":"Ballai Vince - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint a jelenlegi magyar tesztelési gyakorlat egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a járványgócokat felkutassák.","shortLead":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint...","id":"20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe92881-a830-46cc-aeea-511d4ed3b8e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","timestamp":"2020. október. 13. 06:30","title":"Gyors PCR-tesztektől még nem lesz könnyebb a járványt kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]