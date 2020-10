Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","shortLead":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","id":"20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815dd44b-5b7a-4d1c-abbf-2a6af0483dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","timestamp":"2020. október. 13. 09:29","title":"Hihetetlen, hogy így is el lehet lopni egy autót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A japán férfi hét hónapot várt a járvány miatt, hogy bejusson az inka romvárosba – most sikerült.","shortLead":"A japán férfi hét hónapot várt a járvány miatt, hogy bejusson az inka romvárosba – most sikerült.","id":"20201013_turista_machu_picchu_romok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508d3842-9aed-407d-b54b-a8c233e339a8","keywords":null,"link":"/elet/20201013_turista_machu_picchu_romok","timestamp":"2020. október. 13. 10:05","title":"A Covid-éra egyik őrült története: egyetlen turistának nyitották meg a Machu Picchu romjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad05e48-0dd5-4535-bc70-c5a10b0c1840","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hálózatkutató szerint az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak. Barabási Albert-László úgy tervezi, még hónapokig Magyarországon marad, itt kutat, amerikai csoportját is innen vezeti.","shortLead":"A hálózatkutató szerint az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak. Barabási Albert-László úgy tervezi, még hónapokig...","id":"20201013_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_kiallitas_tanarok_pedagogusok_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ad05e48-0dd5-4535-bc70-c5a10b0c1840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0541a1-0f85-4f53-9e96-47d4f448bca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_kiallitas_tanarok_pedagogusok_fizetes","timestamp":"2020. október. 13. 08:33","title":"Barabási Albert-László: Meg kell fizetni azokat, akiknek a kezébe a gyerekeink jövőjét adjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már a 27 ezret közelíti, 1418-an vannak kórházban.","id":"20201012_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff2ab2-5f24-40b3-8ddb-ac94403bc755","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 12. 08:53","title":"Koronavírus: 1173 új fertőzött és 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caaf3f9-6790-4907-be39-1a25f1325167","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha van egy üzenet, amelyet évek-évtizedek óta változatlan formában hallunk, akkor az az, hogy jönnek a robotok és velük együtt az automatizáció, amely megkönnyíti majd sok vállalkozás életét. És persze ezzel párhuzamosan mindig ott volt a félelem is: sok-sok munkahely meg fog szűnni emiatt.","shortLead":"Ha van egy üzenet, amelyet évek-évtizedek óta változatlan formában hallunk, akkor az az, hogy jönnek a robotok és velük...","id":"20201012_ipar_40_automatizacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8caaf3f9-6790-4907-be39-1a25f1325167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323d7a93-9801-477b-bb84-ac2f1ba97a6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_ipar_40_automatizacio","timestamp":"2020. október. 12. 11:20","title":"A robotok nyújtanak kiutat a mostani válságból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta, az erőfeszítései nem mindig voltak elegendőek.","shortLead":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta...","id":"20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb8631-b830-4b1c-bf67-405b05baaa54","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","timestamp":"2020. október. 12. 14:28","title":"Kim Dzsong Un elsírta magát a díszszemlén, ahol bemutatták az új rakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz elnökhöz is köthető bank folyósítja, aminek Budapestre költözését az Egyesült Államok sem nézte jó szemmel. ","shortLead":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz...","id":"20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618604d1-2db6-4e49-b4b4-c41baed3be2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","timestamp":"2020. október. 12. 17:51","title":"Százmillió eurós hitelt kap az MVM Putyin bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetek és jegyzetek mellé hasznos emlékeztetők kerültek a Viber alkalmazásba.","shortLead":"Az üzenetek és jegyzetek mellé hasznos emlékeztetők kerültek a Viber alkalmazásba.","id":"20201013_viber_emlekeztetok_jegyzeteim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af23e38-7eb7-4514-ae80-01d14ece2eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_viber_emlekeztetok_jegyzeteim","timestamp":"2020. október. 13. 08:03","title":"Hasznos funkció jött a Viberbe, örülni fog neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]