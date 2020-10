Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere az ártatlanság vélelmét hangoztatta Bíró Lászlóval kapcsolatban.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere az ártatlanság vélelmét hangoztatta Bíró Lászlóval kapcsolatban.","id":"20201013_markizay_peter_ellenzek_hadhazy_akos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebb80af-4385-4323-929f-2a65604e7a10","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_markizay_peter_ellenzek_hadhazy_akos","timestamp":"2020. október. 13. 16:44","title":"\"Nem bűn, ha az uniós pályázatokban résztvevők önérdekből cselekedtek\" – Márki-Zay beszállt az ellenzéki belharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hónap végén véget fog érni a dízelmotoros Mazda 6 gyártása.","shortLead":"A hónap végén véget fog érni a dízelmotoros Mazda 6 gyártása.","id":"20201012_vege_a_dizel_mazda_6_palyafutasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4242daae-6851-4fe0-8247-8d7ee82ee96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_vege_a_dizel_mazda_6_palyafutasanak","timestamp":"2020. október. 12. 07:59","title":"Vége a dízel Mazda 6 európai pályafutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és akkor megnyugodva távozott.","shortLead":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és...","id":"20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774506a9-cd7e-4462-88fb-b5d65bf68614","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","timestamp":"2020. október. 13. 14:02","title":"Közös közleményben utasítják el Hadházy vádjait az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A University of Nevada tudósai szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy az első fertőződés nem ad teljes védelmet a betegséggel szemben.","shortLead":"A University of Nevada tudósai szerint egyre több bizonyíték van arra, hogy az első fertőződés nem ad teljes védelmet...","id":"20201013_koronavirus_ujrafertozodes_korhazi_ellatas_tunetek_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474d341d-00a3-4afa-97d4-acb146aa61a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_koronavirus_ujrafertozodes_korhazi_ellatas_tunetek_jarvany","timestamp":"2020. október. 13. 09:33","title":"Kétszer is elkapta a koronavírust egy 25 éves amerikai, másodjára kórházba került miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra elkészült a főváros. A 15 perc ingyen parkolás jövő nyártól jöhet, 7-800 forintos óránkénti parkolás biztosan nem lesz. Az önkormányzati választás egyéves évfordulóján kérdeztük Karácsony Gergely főpolgármestert, aki nagyon elégedetlen a kormányzat járványkezelési gyakorlatával.","shortLead":"Karácsony Gergely egyik kampányígérete volt a luxusingatlanokra kivetett Tiborcz-adó bevezetése, a javaslattal mostanra...","id":"20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02460b64-ff48-4267-99f7-12d4fd22b79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_karacsony_tiborcz_koronavirus_nagykorut_biodom_budapest_orban_eu","timestamp":"2020. október. 13. 14:10","title":"Karácsony Gergely: A második hullámot nem lehet politikai lózungokkal kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül működő, magánkezdeményezésű szerveződésnek tekinti.","shortLead":"Szarka Gábor, Novák Emil és Zalán János a tanköztársaságot befejezettnek, a blokádot pedig az egyetem keretein kívül...","id":"20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e698b33-a362-4650-b8f9-7db153e599d6","keywords":null,"link":"/elet/20201013_SZFE_kozlemeny_vezetes_tankoztarsasag","timestamp":"2020. október. 13. 13:20","title":"Mindenkinek névvel kellene nyilatkoznia az SZFE-n, hogy együttműködik-e az új vezetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják a résztvevőt.","shortLead":"A Johnson and Johnson vakcinájának tesztelésekor az egyik tesztalany megbetegedett, a cég orvosai vizsgálják...","id":"20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d849e4d0-f685-445b-9724-615af2c77560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b93c97b-2f2a-40c1-ad13-13f95d767d00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_vakcina_teszteles_koronavirus_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. október. 13. 06:20","title":"Felfüggesztették a Johnson & Johnson vakcinájának a tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b12ab-89b8-48ba-a283-061adf64149e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mérget tartalmazó tüskéi vannak annak a hernyófajtának, amelyből egyre többet látni Virginia államban. Az állatok szúrása erős fájdalmat okozhat.","shortLead":"Mérget tartalmazó tüskéi vannak annak a hernyófajtának, amelyből egyre többet látni Virginia államban. Az állatok...","id":"20201012_szuros_mergezo_hernyo_paroka_csipes_gyapjaslepke_rovar_megalopyge_opercularis_puss_caterpillar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b12ab-89b8-48ba-a283-061adf64149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046b0346-a83d-456e-9ac9-769c31beb06e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_szuros_mergezo_hernyo_paroka_csipes_gyapjaslepke_rovar_megalopyge_opercularis_puss_caterpillar","timestamp":"2020. október. 12. 15:03","title":"Mérgező hernyók lepték el Amerika egyik államát, durva tüneteket okozhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]