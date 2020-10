Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják azt, aki megszegi a szombat éjjel életbe lépett kijárási tilalmat Franciaországban.","shortLead":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják...","id":"20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3b69c-0da5-42f6-9b5c-0185b8ddc386","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","timestamp":"2020. október. 18. 08:28","title":"Életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom a francia nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58447941-4e59-4ebc-b763-8257573c9343","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Ismét több százan tüntettek a Vas utcában, színművészek egy csoportja támogatásáról biztosította a hallgatókat.\r

\r

","shortLead":"Ismét több százan tüntettek a Vas utcában, színművészek egy csoportja támogatásáról biztosította a hallgatókat.\r

\r

","id":"20201018_Patronalo_nyilatkozattal_alltak_ki_az_SZFE_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58447941-4e59-4ebc-b763-8257573c9343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad0d5-c558-4532-b7e4-3f09e5d33ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Patronalo_nyilatkozattal_alltak_ki_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. október. 18. 16:54","title":"Színészek álltak ki az SZFE-s diákok mellett: \"Szüleik mellett szüleik\" lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető a készülék oldalán. Az európai kiadásba nem véletlenül nem került bele az egység.","shortLead":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető...","id":"20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24701aa3-5e21-40ff-9eab-cfb3873dc453","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","timestamp":"2020. október. 19. 07:33","title":"Mi az az extra csík az új iPhone-ok oldalán? Az európai modelleken miért nincs ott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ac7b16-9356-4c55-a4bb-feee629c7614","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Fellázadtak a mexikói farmerek és meg akarják akadályozni, hogy az aszály ellenére az ország hatóságai több százmillió köbméter vizet exportáljanak az USA-ba. Kaliforniában évek óta súlyos gondot jelent a növekvő vízhiány és a klímaváltozás miatt más országokban is egyre több erőszakot szülnek a folyók és tározók miatti viták. ","shortLead":"Fellázadtak a mexikói farmerek és meg akarják akadályozni, hogy az aszály ellenére az ország hatóságai több százmillió...","id":"20201018_Veres_vizharcok_dulnak_Kaliforniaban__ilyen_lesz_a_jovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ac7b16-9356-4c55-a4bb-feee629c7614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7922ec-4351-46ca-90a7-892d64429a74","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Veres_vizharcok_dulnak_Kaliforniaban__ilyen_lesz_a_jovo","timestamp":"2020. október. 18. 13:05","title":"Véres vízharcok dúlnak Amerikában – ilyen lesz a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a nyugat-lengyelországi, Kalisz központú egyházmegye főpásztorának lemondását a varsói apostoli nunciatúra bejelentése szerint.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a nyugat-lengyelországi, Kalisz központú egyházmegye főpásztorának lemondását a varsói apostoli...","id":"20201017_Vegleg_tavozik_a_pedofil_buncselekmenyeket_eltussolo_lengyel_puspok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17994a9-1eb3-49cf-9daf-d251cc36a34f","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Vegleg_tavozik_a_pedofil_buncselekmenyeket_eltussolo_lengyel_puspok","timestamp":"2020. október. 17. 21:45","title":"Végleg távozik a pedofil bűncselekményeket eltussoló lengyel püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam; kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam...","id":"20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77c461-eb39-4e67-98f2-766e4545c689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","timestamp":"2020. október. 18. 07:00","title":"És akkor a kormány azt kérte, hogy a lakásfelújításról adjanak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közleményt adott ki a Színművészeti vezetősége.","shortLead":"Közleményt adott ki a Színművészeti vezetősége.","id":"20201018_SZFEvezetoseg_Kovetkezmenye_lesz_annak_ha_engedely_nelkul_tartozkodnak_az_SZFEn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b2c4d3-e4f4-4702-8d79-200837ab8680","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_SZFEvezetoseg_Kovetkezmenye_lesz_annak_ha_engedely_nelkul_tartozkodnak_az_SZFEn","timestamp":"2020. október. 18. 12:41","title":"SZFE-vezetőség: „Akik engedély nélkül tartózkodnak az SZFE-n, vállalniuk kell annak minden következményét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére állítaná az angol futballbajnokságokat. A Premier League visszadobta elsőre, de könnyen lehet, hogy ez az átalakulást érintő viták kezdetét, nem a végét jelenti.","shortLead":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére...","id":"20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8860a7f6-8365-4dcb-84c4-03ac6ff8d1d7","keywords":null,"link":"/sport/20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","timestamp":"2020. október. 17. 14:00","title":"Hatalomrablás vagy pénzügyi fair play? Átalakítanák a topklubok a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]