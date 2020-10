Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez. A csapatra a belső elhárítás mellett a felvásárlási célpontok átvilágításakor is számíthat Orbán első számú oligarchája.","shortLead":"Exnyomozót igazolt le Mészáros Lőrinc a vállalatbirodalma és családja védelmére alapított magánbiztonsági cégéhez...","id":"202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b684aeb-25eb-4701-aa7a-1f94da6167b6","keywords":null,"link":"/360/202043__meszaros_lorinc__maganbiztonsag__oligarchafelelmek__az_ebul_szerzett_joszag_orzoi","timestamp":"2020. október. 22. 11:00","title":"Mészárosnak jó oka van arra, hogy saját cégére bízza személye és vagyona védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre, diplomataútlevelet használ a Fradi egykori focistája, de titokzatos feladatokra megbíztak egy olimpiai bajnok kajakost is. A kapcsolat annyira szoros, hogy amikor megkérdeztük Szöllősi Györgyöt a feladatairól, akkor a külügy válaszolt helyette. ","shortLead":"Szijjártó Péter bevallottan szeret sportközeli emberekkel dolgozni: külön emberünk van a Puskás-ügyekre...","id":"20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3731cc11-f31a-468e-9d68-058e484817c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d448e419-5e61-4ed2-acfe-db69122a4ab1","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_sportolok_kulugyminiszterium_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"Egyre több sportoló van a külügy körül, és egyre titokzatosabb, mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","shortLead":"Jeffrey Toobin bevallotta: kínosan hülye hibát vétett. ","id":"20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c73b48c2-2a41-43d2-b68f-53b6675ef509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cdf7e2-2402-4b8d-97d5-56d34e3bf1c1","keywords":null,"link":"/elet/20201021_Videokonferencia_Jeffrey_Toobin","timestamp":"2020. október. 21. 13:21","title":"Videókonferencia közben maszturbált, felfüggesztették a New Yorker ismert szerzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c076a0e5-7e97-4d7a-9d0a-2492f4efb61a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 26-áig megfigyelés alatt tartják a gyerekeket és a munkatársakat.","shortLead":"Október 26-áig megfigyelés alatt tartják a gyerekeket és a munkatársakat.","id":"20201021_Karanten_ovodascsoport_Pecs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c076a0e5-7e97-4d7a-9d0a-2492f4efb61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311954db-68cb-4919-8bb5-d7d991b1e25e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Karanten_ovodascsoport_Pecs","timestamp":"2020. október. 21. 17:29","title":"Másodszor is karanténba került egy óvodáscsoport Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, akik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","shortLead":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, akik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","id":"20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607f9f4a-eff2-43ee-9c31-55a7297cea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","timestamp":"2020. október. 22. 13:22","title":"Veszedelmesebbek az egyiptomi csípőszúnyogok a mesterséges fények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben Orbán Balázs erdélyi író életét dolgozzák fel.","shortLead":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben...","id":"20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e02f9-cc3b-4341-99d2-61f6a2b78420","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","timestamp":"2020. október. 20. 15:37","title":"300 millióból forgathat tévéfilmet Bayer Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093494c6-189c-4958-b034-de02ff79b0c1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Világcsoda lett volna, ha akár csak megszorítani is tudná a Fradi a katalán csapatot, pedig sokszor szépen is játszottak a Bajnokok Ligájában. 5-1 lett a végeredmény.","shortLead":"Világcsoda lett volna, ha akár csak megszorítani is tudná a Fradi a katalán csapatot, pedig sokszor szépen is...","id":"20201020_BarcelonaFerencvaros_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=093494c6-189c-4958-b034-de02ff79b0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cff870-1442-45b8-8497-486a587829dd","keywords":null,"link":"/sport/20201020_BarcelonaFerencvaros_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. október. 20. 21:07","title":"Méltósággal, de simán kikapott a Fradi Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","shortLead":"A politikus mindenkitől azt kérte, tegyen meg mindent a betegség elkerüléséért.","id":"20201020_borbely_lenard_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6470f-37f8-4fb6-b2bb-d1814d70feb0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_borbely_lenard_koronavirus","timestamp":"2020. október. 20. 19:20","title":"Pozitív lett Csepel polgármesterének koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]