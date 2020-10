Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem áll majd meg minden megállóban, és nem is érdemes hozzászokni a dologhoz.","shortLead":"Nem áll majd meg minden megállóban, és nem is érdemes hozzászokni a dologhoz.","id":"20201020_3as_metro_felujitas_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3867f9-8589-41d5-9c20-4896ec1db231","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_3as_metro_felujitas_bkk","timestamp":"2020. október. 20. 18:41","title":"Csütörtöktől két hétig teljes vonalon jár a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3591c68a-35b8-4a71-9a3b-7581d0d9861d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincperces járatkövetéssel indul a tesztüzem.","shortLead":"Harmincperces járatkövetéssel indul a tesztüzem.","id":"20201021_vonat_budapest_piliscsaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3591c68a-35b8-4a71-9a3b-7581d0d9861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c71af-0c6d-4f5e-9a50-0ea9f689fa8a","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_vonat_budapest_piliscsaba","timestamp":"2020. október. 21. 17:45","title":"Új elővárosi vasút indul Budapest és Piliscsaba között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintetteknek csak akkor kell jelezniük, ha mégis fizetnék a hitelüket.","shortLead":"Az érintetteknek csak akkor kell jelezniük, ha mégis fizetnék a hitelüket.","id":"20201022_hitelmoratorium_meghosszabbitas_penzugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca122de-ecc0-482b-8a80-9d6eccc943c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_hitelmoratorium_meghosszabbitas_penzugyminiszterium","timestamp":"2020. október. 22. 09:56","title":"PM: A hitelmoratórium automatikusan meghosszabbodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72903d07-2b27-4507-b907-d75683727507","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Vajon mire utal az, hogy visszamenőlegesen adnak ki karanténhatározatot a hazai egészségügyi hatóságok? És az, hogy sokkal több regisztrált koronavírusos eset van, mint elrendelt hatósági karantén? A kormány friss törvényjavaslata felér egy beismeréssel. ","shortLead":"Vajon mire utal az, hogy visszamenőlegesen adnak ki karanténhatározatot a hazai egészségügyi hatóságok? És az...","id":"20201022_koronavirus_fertozottek_hatosagi_karanten_operativ_rozs_nnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72903d07-2b27-4507-b907-d75683727507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458194cf-e3bf-43ee-a5d7-b6fd08ea0cad","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_koronavirus_fertozottek_hatosagi_karanten_operativ_rozs_nnk","timestamp":"2020. október. 22. 06:30","title":"Kedden tudta meg az osztály, hogy már hatodik napja karanténban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","shortLead":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","id":"20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836ec5c7-122f-45cc-828c-8a4950ed4256","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","timestamp":"2020. október. 21. 10:05","title":"Ez az év sem ér véget magyar romantikus vígjáték nélkül, itt az első előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Amíg lehet, játszani fognak, de elindul a Madách Dekameron nevű online színház is.","shortLead":"Amíg lehet, játszani fognak, de elindul a Madách Dekameron nevű online színház is.","id":"20201021_Madach_Szinhaz_online_bemutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d1884c-f50e-4fbb-b4cf-dcad82f24137","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Madach_Szinhaz_online_bemutatok","timestamp":"2020. október. 21. 16:48","title":"Az online bemutatókra koncentrál novembertől a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is szabálytalankodott. Akár 12 évet is kaphatnak.","shortLead":"Az ügyészség szerint összebeszéltek, hogy pénzért futni hagyják a megállított autósokat, akiknek egy része nem is...","id":"20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653149af-e919-4477-b25d-dc6aeb27d8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3505ec0-80fb-48ab-8c57-3728dbcafa77","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_rendor_jaror_m1_autopalya_korrupcio","timestamp":"2020. október. 21. 12:44","title":"Zsebre dolgozhatott két rendőr az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2841e53a-696f-45d3-90df-c23888165325","keywords":null,"link":"/360/20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","timestamp":"2020. október. 22. 08:04","title":"Radar360: Csehországban egyre rosszabb a helyzet, de Franciaországban se jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]