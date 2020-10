Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz a megközelítése.","shortLead":"A válaszadók háromnegyede szerint tiszta és biztonságos hely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, csak nagyon rossz...","id":"20201021_repuloter_budapest_airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f371317-118e-4877-a907-197e213e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6ed7ff-3527-40b2-8521-9ee2e11af6fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_repuloter_budapest_airport","timestamp":"2020. október. 21. 14:34","title":"Alig utaznak a magyarok, de nagyon jó a véleményük a repülőtérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","shortLead":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","id":"20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb328d1-64fd-4056-a14d-e4f49b9d67d2","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","timestamp":"2020. október. 21. 11:22","title":"Pont öt évvel ezelőtt érkezett meg Marty és a Doki a jövőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2025 márciusára zárul majd le a dél-koreai SK Hynixszel kötött üzlet.","shortLead":"A tervek szerint 2025 márciusára zárul majd le a dél-koreai SK Hynixszel kötött üzlet.","id":"20201020_intel_nand_memoriachip_felvasarlas_sk_hynix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219311af-432f-4f56-b676-bfb3ea23deb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_intel_nand_memoriachip_felvasarlas_sk_hynix","timestamp":"2020. október. 20. 17:03","title":"Óriási üzletet jelentett be az Intel: eladja a NAND-memória részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt.","shortLead":"A Finnair finn légitársaság mintegy 700 dolgozójától válik meg jövő év márciusáig a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d116e166-3b7c-4a99-9021-8fbbbf0d8fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_Tobb_szaz_dolgozojat_elbocsatja_a_Finnair","timestamp":"2020. október. 20. 12:02","title":"Több száz dolgozóját elbocsátja a Finnair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem a Monetáris Tanács által meghatározott kamatkondíciókkal, hanem az igazgatóság által meghatározott egyhetes betéti tender kamatával avatkozik be a jegybank, ha kell. Ezt egyelőre az alapkamatnál magasabban tartják, és csak az infláció számít.","shortLead":"Nem a Monetáris Tanács által meghatározott kamatkondíciókkal, hanem az igazgatóság által meghatározott egyhetes betéti...","id":"20201020_mnb_monetaris_tanacs_forintarfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1875d7-36ce-406c-b75f-69e0b0665e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_mnb_monetaris_tanacs_forintarfolyam","timestamp":"2020. október. 20. 16:37","title":"A jegybank Monetáris Tanácsa: Ne ránk figyeljenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket, tehát tovább javulhatnak a számaik.","shortLead":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket...","id":"20201020_ovszer_durex_szex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5482e1-f3a9-4b1b-a92a-a7376b7b0a4d","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_ovszer_durex_szex","timestamp":"2020. október. 20. 17:36","title":"Meglódult az óvszerpiac a korlátozások feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a93dca-ea5a-4078-b38a-5d1d16cc5066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Paul Fox családjáról és a focihoz fűződő viszonyáról beszélt a bemutatkozó videójában.","shortLead":"Paul Fox családjáról és a focihoz fűződő viszonyáról beszélt a bemutatkozó videójában.","id":"20201020_hatharom_paul_fox_nagykvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0a93dca-ea5a-4078-b38a-5d1d16cc5066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2369fda7-897a-4a4a-8d6c-34553fb83aaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hatharom_paul_fox_nagykvet","timestamp":"2020. október. 20. 16:46","title":"Magyarul bocsátott meg a 6:3-ért az új brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]