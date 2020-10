Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","shortLead":"Három nő hagyta el az intézményt, később az otthonukban találta meg őket a rendőrség.","id":"20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf3e25-bec0-4d28-a387-ba58ac766eb4","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Megszokott_koronavirus_orvos_Romania","timestamp":"2020. október. 30. 15:42","title":"Megszökött három koronavírusos orvos egy romániai kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","shortLead":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","id":"20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3c4d-858e-4e60-b7c9-f254a2d6222d","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","timestamp":"2020. október. 30. 20:41","title":"Fekete-Győr András már tudja, kit javasol miniszterelnöknek a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","shortLead":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b67059-58f1-4ced-874e-a3f41ee9b35f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","timestamp":"2020. október. 30. 13:20","title":"Rosszabbul van, kórházba került a koronavírusos Pikó András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online. Az eseményhez bárki csatlakozhat, regisztrációra sincs szükség.","shortLead":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online...","id":"20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399c380e-cce2-46b1-988d-9cf262fb81fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","timestamp":"2020. október. 29. 17:03","title":"Kórházakat támadó zsarolóvírusokról is szó lesz egy magyar kiberbiztonsági konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e89b3dd-b2b6-4ce7-aff6-e6209110f105","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az internet hőskorának ártatlan startupjából a hatalmával visszaélő monopolistává vált az amerikai igazságügy-minisztérium trösztellenes keresete szerint a Google. Az eljárás az első lépés a csúcstechnológiai titánok hatalmának korlátozásához. ","shortLead":"Az internet hőskorának ártatlan startupjából a hatalmával visszaélő monopolistává vált az amerikai...","id":"202044__google__trosztellenes_eljaras__microsoftpelda__vizes_lepedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e89b3dd-b2b6-4ce7-aff6-e6209110f105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fbe9fb-9aee-48d6-812d-9bca02a69be9","keywords":null,"link":"/360/202044__google__trosztellenes_eljaras__microsoftpelda__vizes_lepedo","timestamp":"2020. október. 30. 19:00","title":"Túl nagyra nőtt, ezért statuálhatnak példát a Google-lal Amerikában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak egyszer lehet majd igénybe venni az új, maximum 3 milliós lakásfelújítási támogatást, viszont akár 24 éves gyerekkel is.","shortLead":"Csak egyszer lehet majd igénybe venni az új, maximum 3 milliós lakásfelújítási támogatást, viszont akár 24 éves...","id":"20201030_Huszoneves_gyerekkel_is_lehet_majd_igenyelni_a_3_millios_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2e3886-8a92-40a0-af53-bbf83870b4b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Huszoneves_gyerekkel_is_lehet_majd_igenyelni_a_3_millios_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 30. 11:02","title":"Huszonéves gyerekkel is lehet majd igényelni a 3 milliós lakásfelújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? – teszi fel a kérdést ártatlan arccal a Global Times.","shortLead":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? –...","id":"20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f4b8ec-4025-4f03-9864-db61679991c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 16:40","title":"Global Times: Fagyasztott élelmiszerekkel is terjedhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti változata lehetne.","shortLead":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti...","id":"20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f15457-a15f-46c6-9006-0226bc5063a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","timestamp":"2020. október. 30. 08:03","title":"Bámulatos víz alatti laboratóriumot építene Jacques Cousteau unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]