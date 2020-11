Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","id":"20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6fb2a9-ac18-49b4-b051-9e8d8fb78817","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","timestamp":"2020. november. 07. 15:46","title":"Letartóztatták a férfit, aki a terhes feleségét ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a7891a-0d0d-41cc-982e-8e82cfd27463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a műanyagpohárból sörözést is el lehet felejteni.","shortLead":"És a műanyagpohárból sörözést is el lehet felejteni.","id":"20201107_Mar_szotyizni_is_tilos_a_stadionokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a7891a-0d0d-41cc-982e-8e82cfd27463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b60bad-a128-44fd-8fd0-5fdc91b9c1bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Mar_szotyizni_is_tilos_a_stadionokban","timestamp":"2020. november. 07. 17:23","title":"Már szotyizni is tilos a stadionokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN szerint néhány ezer szavazatról lehet szó, amelyek érdemben aligha befolyásolják a végeredményt. ","shortLead":"A CNN szerint néhány ezer szavazatról lehet szó, amelyek érdemben aligha befolyásolják a végeredményt. ","id":"20201107_pennsylvania_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_elektori_szavazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20e997b8-47ed-44f1-9778-307550918e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43da39-8cb5-4920-a8c1-bbf1c929a244","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_pennsylvania_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump_elektori_szavazat","timestamp":"2020. november. 07. 08:49","title":"Bírói döntés: Pennsylvaniában el kell különíteni a késve érkezett levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","shortLead":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","id":"20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3c42f-e1be-4885-b3d3-eb670baa6876","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. november. 06. 15:14","title":"Több ezer hallgató kéri, hogy az egyetemek álljanak át a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0fdc0-0c47-41f2-af56-b18b858bb12d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszvezetőnek esélye sem volt reagálni. ","shortLead":"A buszvezetőnek esélye sem volt reagálni. ","id":"20201107_Siman_bement_a_korforgalomba_az_autos_ahol_mar_jott_a_busz__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c0fdc0-0c47-41f2-af56-b18b858bb12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde73a64-4d9b-486c-b20f-424824cc949a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Siman_bement_a_korforgalomba_az_autos_ahol_mar_jott_a_busz__video","timestamp":"2020. november. 07. 15:53","title":"Simán bement Csepelen a körforgalomba az autós, ahol már jött a busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Parragh Lászlóval. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével...","id":"20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4b8682-c6f1-4d51-8fcc-7d3fa69aecfc","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. november. 08. 12:13","title":"Orbán: Most egészségügyi döntések, majd gazdasági intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének közel hatoda.","shortLead":"Az Egészségipari támogatási programból sem tudják kihagyni. Visontai cégének jut a program 2,5 milliárdos összegének...","id":"20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52347822-4947-4e8e-bf01-81b629033a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358d4674-a911-48b4-9d9f-299488babea3","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_meszaros_lorinc_viresol_kft_allami_tamogatas_egeszsegipari_tamogatasi_program_etp","timestamp":"2020. november. 06. 21:44","title":"Ha kormányzati támogatás és péntek, akkor: Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]