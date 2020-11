Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8f7231-c6e3-415d-a24a-a0fc89f77759","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","shortLead":"A munkáltatói igazolás letölthető, de amúgy bárki meg is fogalmazhatja magának.","id":"20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f7231-c6e3-415d-a24a-a0fc89f77759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e22b0a-4293-4ce1-a35a-7430e037dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_egyeni_vallalkozok_kijarasi_korlatozas_igazolas","timestamp":"2020. november. 12. 14:41","title":"Kijárási korlátozás: az egyéni vállalkozók aláírhatják maguknak a munkáltatói igazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány kitörésekor elolvasta Camus Pestis című könyvét.","shortLead":"A miniszterelnök jókedélyű beszélgetést folytatott a külügyminiszterrel, amelyben azt is elmesélte, hogy a járvány...","id":"20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3375c0ee-07da-407e-8939-02d437ac384c","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Orban_szijjarto_video_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:24","title":"Orbán a koronavírusos Szijjártónak: Ha 60 felett vagy, lehet hogy ez elvisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","shortLead":"Mobil konténerrendelőket állítanak fel Bécsben harminc helyre, ahol az influenzás tüneteket mutatókat fogják tesztelni.","id":"20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4bb59cb-ad1a-4cb3-9a04-2d0130021860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28f65b0-6bc6-4541-8069-cce851fe9db3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_becs_influenza_tunet_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 12. 12:52","title":"Bécsben ingyen letesztelnek mindenkit koronavírusra, akinek influenzás tünetei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Polgárháborúvá fajulhat Etiópiában, hogy a hadsereg katonai műveletet indított Tigré szövetségi állam ellen. Az ország felbomlásával fenyegető konfliktus régóta érlelődött. \r

