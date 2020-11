Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","shortLead":"A belarusz hatóságok most is brutálisan léptek fel a demonstrálók ellen, akik vasárnap vonultak az utcákra.","id":"20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc380-45dd-408f-b913-723342a83624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5006a972-ebe8-4a77-9773-8be509af4901","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_minszk_feheroroszorszag_kormanyellenes_tuntetok","timestamp":"2020. november. 16. 07:03","title":"Kilencszáznál is több kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán láthattunk a világ vezető politikusaira ráförmedő, számonkérő imázs mögött. Végig követjük, hogyan lett egyetlen év leforgása alatt a svéd parlament előtt magányosan tüntető 15 éves lányból a legnagyobb klímamozgalom inspirálója, és hogy egy kamasz miként kerekedett felül súlyos szorongásain, hogy a célját elérje. Az Én vagyok Greta című film bátorságra tanít.","shortLead":"A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán...","id":"20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfaea842-6ec9-4cb5-8c30-0dec9d6d77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58fce53-959e-47b9-b2f0-4758a0cfbee9","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Mosolyog_tancol_es_azonnal_atlat_a_politikusokon_Greta_Thunberg","timestamp":"2020. november. 15. 14:00","title":"Greta Thunberg mosolyog, táncol és azonnal átlát a politikusokon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Regionális háborúval fenyeget az egyre hevesebb etiópiai belháború, miután az északi szövetségi állam, Tigré területéről rakétákkal lőtték Eritreát.","shortLead":"Regionális háborúval fenyeget az egyre hevesebb etiópiai belháború, miután az északi szövetségi állam, Tigré...","id":"20201115_Az_etiopiai_Tigrebol_mar_az_eritreai_fovarosra_mertek_csapast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df6fd1-933f-41fa-9888-f9f165144d98","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Az_etiopiai_Tigrebol_mar_az_eritreai_fovarosra_mertek_csapast","timestamp":"2020. november. 15. 16:21","title":"Az etiópiai Tigréből már az eritreai fővárosra mértek csapást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák Rabin munkapárti miniszterelnök által nyélbeütött békemegállapodás végrehajtását. Ma a Netanjahu vezette Izrael egyre több arab országgal szót ért.","shortLead":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák...","id":"202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140de76-0f4b-4993-8537-9c47b826d2d8","keywords":null,"link":"/360/202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","timestamp":"2020. november. 15. 16:00","title":"Netanjahu uszított ellene, de sokat köszönhet 25 éve meggyilkolt elődjének, Rabinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint a britek csak azért zárták ki az 5G-fejlesztésekből a Huaweit, mert az Egyesült Államok pártjára álltak a kereskedelmi háborúban, és nem azért, mert a kínai cég kiberbiztonsági szempontból veszélyt jelent.","shortLead":"A Huawei szerint a britek csak azért zárták ki az 5G-fejlesztésekből a Huaweit, mert az Egyesült Államok pártjára...","id":"20201116_huawei_kina_egyesult_allamok_tiltas_kereskedelmi_haboru_kiberbiztonsag_victor_zheng","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c0846f-3a30-4395-8056-c13c04a8fc04","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_huawei_kina_egyesult_allamok_tiltas_kereskedelmi_haboru_kiberbiztonsag_victor_zheng","timestamp":"2020. november. 16. 18:03","title":"A Huawei szerint itt az ideje, hogy a britek meggondolják magukat az 5G-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"394c6ae5-3234-4766-b5ba-9924a7f55edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonelem gyakorlatilag kilapította az alatta lévő Volkswagen Polót.","shortLead":"A betonelem gyakorlatilag kilapította az alatta lévő Volkswagen Polót.","id":"20201116_Ottonnas_zajvedofal_zuhant_egy_autora_egy_nemet_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=394c6ae5-3234-4766-b5ba-9924a7f55edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e09c57-f282-47f9-91a2-03b9c43bad21","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Ottonnas_zajvedofal_zuhant_egy_autora_egy_nemet_autopalyan","timestamp":"2020. november. 16. 18:20","title":"Öttonnás zajvédő fal zuhant egy autóra egy német autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízen haltak meg a tűzben, Catalin Denciu próbálta menteni őket.","shortLead":"Tízen haltak meg a tűzben, Catalin Denciu próbálta menteni őket.","id":"20201115_Belgiumban_gyogyul_a_Covidosztalyon_megegett_roman_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853178d4-a4f3-48be-b6a8-2031d58b6aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Belgiumban_gyogyul_a_Covidosztalyon_megegett_roman_orvos","timestamp":"2020. november. 15. 13:11","title":"Belgiumban gyógyul a Covid-osztályon megégett román orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]